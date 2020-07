മലദ്വാരത്തിൽ 1.5 കിലോ വരെ ഒളിപ്പിക്കും; എക്സ്റേ തോൽക്കും സ്വർണക്കടത്ത്!

സ്വർണക്കടത്തുകാർ പലവിധക്കാരുണ്ട്. ‘ചെറുമീനുകൾ മുതൽ സ്രാവുകൾ’ വരെയെന്ന് ആലങ്കാരികമായി പറയാം. പോക്കറ്റ് മണിക്കായി സ്വർണം കടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളും നാട്ടിലെത്താൻ വിമാനടിക്കറ്റിനായി സമ്മതം മൂളുന്നവരും ആഡംബര ജീവിതത്തിനായി കടത്തുന്നവരുമെല്ലാം കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒരു കിലോയിൽ താഴെ സ്വർണമായിരിക്കും ഇവരെല്ലാം മിക്കപ്പോഴും കടത്തുന്നത്.

സുരക്ഷിതത്വം കൂടുന്തോറും സ്വർണത്തിന്റെ അളവും കൂടും. ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്ന ധാരണയിലാണ് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി 30 കിലോ സ്വർണം എത്തിക്കാൻ തയാറായത്. സ്വർണം എത്തിക്കുന്ന കാരിയേഴ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ദുബായിലും കേരളത്തിലും റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസികളുണ്ടെന്നു കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു. ഒരു കാരിയറിനെ നൽകിയാൽ 5000 രൂപയാണ് ഏജൻസികളുടെ പ്രതിഫലം.

ഒരു കാരിയറിനെ നിരവധി തവണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അടിക്കടിയുള്ള വിദേശയാത്രകൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നതാണു കാരണം. സ്വർണക്കടത്തുകാരെന്നാൽ ആഡംബരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ 1 കിലോയിൽ താഴെ സ്വർണവുമായി ഒരു മധ്യവയസ്കൻ പിടിയിലായി. വർഷങ്ങളായി വിദേശത്തുജോലി ചെയ്യുന്നു.

ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിലാണ് മകളുടെ ചികിൽസയും വീട്ടു ചെലവുകളും നടക്കുന്നത്. നാട്ടിലെത്താന്‍ വിമാനടിക്കറ്റും 20,000രൂപയുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. മലദ്വാരത്തിലൊളിപ്പിച്ച സ്വർണം കുടുങ്ങി വേദന സഹിക്കാനാകാതെ അലറി വിളിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ കടത്തുകാരുമുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രഫഷനൽ കടത്തുകാർ വേറെ ലെവലാണ്.



∙ വയറ്റിലും മലദ്വാരത്തിലും സ്വർണം



പണ്ട് കട്ടകളാക്കിയായിരുന്നു കടത്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഴമ്പുരൂപത്തിലും ഉരുക്കി രൂപം മാറ്റിയുമാണ് സ്വർണം കടത്തുന്നത്. സ്വർണം കുഴമ്പുരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിടികൂടാൻ പ്രയാസമാണ്. സ്കാനിങിലോ മെറ്റൽ ഡിക്റ്ററ്ററിലോ തെളിയില്ല. സ്വർണം ഉരുക്കി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിറച്ച് നാട്ടിലെത്തിച്ച്, വീണ്ടും ഉരുക്കി പഴയ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ 1 കിലോ സ്വർണത്തിൽ 10 ഗ്രാമോളം നഷ്ടപ്പെടും. വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ ഉരുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അളവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. മലദ്വാരത്തിലൊളിപ്പിച്ചും വിഴുങ്ങിയും വസ്ത്രത്തിലൊളിപ്പിച്ചുമെല്ലാം കുഴമ്പുരൂപത്തിലുള്ള സ്വർണം കടത്തും.



പരിശീലനമില്ലാത്തവർക്ക് മലദ്വാരത്തിൽ സ്വർണം കടത്താനാകില്ല. ടിവി റിമോർട്ടിലെ ചെറിയ ബാറ്ററിയില്‍ ടേപ്പ് ചുറ്റിയശേഷം കോണ്ടം ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് മലദ്വാരത്തിലേക്കു കയറ്റിയാണു പരിശീലനം. പിന്നീട് ബാറ്ററിയുടെ വലുപ്പം കൂട്ടി പരിശീലിക്കും. ഇതിനുശേഷം സ്വർണം ട്യൂബുകളിൽനിറച്ച് ടേപ്പ് ചുറ്റി കോണ്ടം ഉപയോഗിച്ച് മൂടി മലദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ വയ്ക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നമുള്ളവരും പ്രായമായവരുമെന്നും ഈ കടത്തലിന് അനുയോജ്യരല്ല. ശാരീരികമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ മലദ്വാരത്തിലൂടെ സ്വർണം പുറത്തേക്കു വരും. ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി സ്വർണം കടത്തുന്നവർക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്.



മലദ്വാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ ഒന്നരകിലോ സ്വർണംവരെ ഡിആർഐ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് ഇങ്ങനെ സ്വർണം കടത്താൻ വിദഗ്ധർ. മലയാളികളിൽനിന്ന് 600 ഗ്രാം സ്വർണംവരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം കടത്തിയെന്ന സംശയത്തിൽ ഒരാളെ ഡിആർഐ പിടികൂടിയെങ്കിലും സ്വർണം കണ്ടെടുക്കാനായില്ല. ഒടുവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം പിറ്റേന്നു എക്സ്റേ എടുക്കാനായി കൊണ്ടുപോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് അയാൾ കുറ്റം ഏറ്റുപറ‍ഞ്ഞത്. 1 കിലോ സ്വർണം മലദ്വാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച്, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അയാൾ ഇരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അതിശയിപ്പിച്ചു.



∙ തിരിച്ചറിയാൻ വൈദഗ്ധ്യം വേണം



മലം വയറിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതും സ്വർണം വയറ്റിൽ കുഴമ്പുരൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയാൻ വൈദഗ്ധ്യം വേണം. തമ്മിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാകൂ. കടത്തിൽ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത മാനിച്ച് മുൻപ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എക്സ്റേ റൂമിനുള്ളിൽ നിൽക്കാറില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ എക്സ്റേ റൂമിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിച്ച് കടത്തുകാർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ടായതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും റേഡിയേഷൻ വകവയ്ക്കാതെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വർണം വയറിലുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ കടത്തുകാർതന്നെ ‘കോഴി മുട്ടിയിടുന്നതുപോലെ’ സ്വർണം എടുത്തു തരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.



സ്വർണം മലദ്വാരത്തിൽനിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ അപാര നിയന്ത്രണശേഷിയുള്ളവരുണ്ട്. എക്സ്റേ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്വർണം മലദ്വാരത്തിൽനിന്ന് അടിവസ്ത്രത്തിനുള്ളിലേക്കിട്ട് പാന്റിനൊപ്പം മാറ്റിവച്ച കടത്തുകാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എക്സ്റേ എടുത്തശേഷം പാന്റിടുമ്പോൾ ആരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വീണ്ടും സ്വർണം മലദ്വാരത്തിലേക്കു വയ്ക്കും. എക്സ്റേയിൽ സ്വർണം കണ്ടെത്താനാകില്ല. കടത്തുകാർ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുമെന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നീങ്ങുന്നത്. കട്ടകളായാണ് സ്വർണം വയറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്റേ പരിശോധനയിൽ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.



ഗുളിക രൂപത്തിൽ വിഴുങ്ങിയാലും തിരിച്ചറിയാം. വസ്ത്രത്തിലും വിഗിലും ചെരുപ്പിലുമെല്ലാം സ്വർണം കടത്തുന്നവരുണ്ട്. ചെരുപ്പിന്റെ സോളിൽ സ്വർണം നിറച്ച് തുന്നിച്ചേർത്താണ് കടത്ത്. ചെറിയ അളവിലുള്ള സ്വർണമേ ഈ രീതിയിൽ കടത്താനാകൂ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിആർഐ കഴിഞ്ഞവർഷം 25 കിലോ സ്വർണം പിടിച്ചതും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് 30 കിലോ സ്വർണം പിടിച്ചതും ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

25 കിലോ കേസിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് രാധാകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തിരുന്നത്. സ്കാനിങ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതലയും അയാൾക്കായിരുന്നു. 30 കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നതാകട്ടെ നയതന്ത്ര ബാഗിലും. സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുകിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ദുബായിൽനിന്നുള്ള കടത്തൽ സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് വർധിക്കൂ.



