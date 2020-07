ഉന്നതർ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ ഗൂഢനാടകമോ?; ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സരിത്തിന്റെ കീഴടങ്ങൽ

കൊച്ചി ∙ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ 30 കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്തിയ കേസിൽ ഉന്നതർ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ സരിത് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നെന്നു സംശയം. സരിത്തിനെ കിട്ടാതായാൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു കീഴടങ്ങൽ നാടകമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു. സ്വർണം കടത്തിയത് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നും സ്വപ്നയ്ക്കു കേസിൽ പങ്കില്ലെന്നുമാണ് സരിത് കസ്റ്റംസിനോട് പറഞ്ഞത്. കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല.

രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവർക്ക് സ്വർണക്കടത്തിലുള്ള പങ്കു മൂടിവയ്ക്കാനാണു സരിത് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണു നയതന്ത്ര ബാഗേജ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. രേഖകളിൽ പിഴവു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ബാഗേജ് പിടിച്ചുവച്ചപ്പോൾ കോൺസുലേറ്റ് പിആർഒ എന്നപേരിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയതു സരിത്താണ്. ബാഗേജ് വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സരിത്തിന്റെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാകുന്നത്.



കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരിക്കൽ സരിത്തിനൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഒളിവിൽപോകാൻ ശ്രമിക്കാതെ സരിത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ ഹാജരായി കുറ്റമേൽക്കുകയായിരുന്നു. കോണ്‍സുലേറ്റിലെ മുൻ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വർണം കടത്തിയതെന്നും ഇതിനായി വ്യാജ ഐഡികൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഇയാൾ കസ്റ്റംസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.



സരിത്, സ്വപ്ന, സന്ദീപ്

കോൺസുലേറ്റിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനു ഭക്ഷണ വിതരണ കരാർ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുള്ളവർക്കും കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നു. നയതന്ത്ര ബാഗുകളിൽ സ്വർണം കടത്തൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായെന്നാണു കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്. കടത്തലിനു സഹായം ലഭിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ പണവിതരണം നടന്നിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. സരിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.



English Summary: Gold smuggling prime accused PS Sarith's arrest was a drama? investigator's eye on this