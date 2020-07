ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചയാൾക്ക് കോവിഡ്; ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായില്ല

പെരുമ്പാവൂർ∙ ഇന്നലെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ച പുല്ലുവഴി സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പൊന്നയംമ്പിള്ളിൽ പി.കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരാണ് മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആലുവ കെഎസ്ഇബി ഓഫിസിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ബാലകൃഷ്ണന് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവരുടെ സ്രവം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ രായമംഗലം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കുറുപ്പംപടി പോലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളുടെ സ്രവം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Man who died of cardiac arrest tests positive for COVID-19