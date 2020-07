കോഴിക്കോട്∙ സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസില്‍ എന്‍ഐഎ അന്വേഷണം പര്യാപ്തമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രന്‍. എന്‍ഐഎയുടെ അധികാരം വിപുലീകരിച്ചതിനാല്‍ സിബിഐ അന്വേഷിക്കുന്ന തലങ്ങളില്‍പോലും അന്വേഷിക്കാന്‍ കഴിയും. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ എന്‍ഐഎയുടെ അധികാരം വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിബിഐ വേണമെന്ന യുഡിഎഫിന്റെ ആവശ്യത്തില്‍ കഴമ്പില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ മനോരമ ന്യൂസ് നേരേ ചൊവ്വേയില്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ച് സമരം ചെയ്യാന്‍ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് പാര്‍ട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസ് പ്രതി സന്ദീപ് നായര്‍ സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ തന്നെയാണ്. ബിജെപി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ സഹോദരന്‍റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു സന്ദീപ്. സഹോദരന്‍ സിപിഎമ്മുകാരനാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും രോഗ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മതം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് കുര്യൻ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പൂന്തുറയിലടക്കം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗ വ്യാപനമുണ്ടായത് സർക്കാരിന്റെ കൃത്യതയോടെയും ശരിയായ സമയത്തുമുള്ള ഇടപെടൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ്.

പൂന്തുറയിലും മറ്റ് തീരദേശ മേഖലയിലും രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാതെ മതം പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ജോർജ് കുര്യൻ പറഞ്ഞു.

