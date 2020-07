ഇതേപ്പറ്റി പറയേണ്ടവർ ഇവിടെയില്ല; സ്വപ്ന വിഷയത്തിൽ മിണ്ടാതെ വിഷൻ ടെക്നോളജി

ഫരീദാബാദ് (ഹരിയാന) ∙ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ 30 കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്തിയ കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തി എൻഐഎ പ്രതിചേർത്ത സ്വപ്ന സുരേഷിനെക്കുറിച്ചോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നു സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി നൽകിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിഷൻ ടെക്നോളജി അധിക‍ൃതർ. മഥുര റോഡിലെ വലിയ ഓഫിസ് സമുച്ചയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഷൻ നെറ്റ്സോഫ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനു കീഴിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ഐടി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറാം നിലയിലുള്ള ഓഫിസിൽ 3 ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫോണിലോ ഇ–മെയിലിലോ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് നേരിട്ട് ഓഫിസിലേക്കു പോയത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടവർ ഇപ്പോഴിവിടെയില്ലെന്നാണ് ഓഫിസിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആളെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. അവർ എത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കാമോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികളാരും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് കാരണം അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഓഫിസ് ഇന്നലെയാണ് തുറന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പറയാനും അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. സ്ഥാപനം 2011 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ചതാണ്. 2019ലാണ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായത്. കൺസൾട്ടിങ്, പേ റോൾ ഔട്ട്സോഴ്സിങ്, മാനവശേഷി ഔട്ട്സോഴ്സിങ്, സപ്പോർട്ട് സർവീസുകൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത്. വെബ്ഡിസൈനിങ്, ആപ്പ് ഡവലപ്മെന്റ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡവലപ്മെന്റ് എന്നിവയുമുണ്ട്.

കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ വിലയിരുത്തലിലൂടെയും പരിശോധനയിലൂടെയുമാണ് ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നു. സെയിൽസ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, ഓപറേഷൻസ് മാനേജർ തുടങ്ങി നിരവധി തസ്തികകളിലേക്കു മിടുക്കരായവരെ നൽകുമെന്നും വാഗ്ദാനമുണ്ട്. ഡാലൻ ടെക്നോളജി, ഡേറ്റാനൂക്ക് സൊലൂഷൻ, ഈഗിൾറെയിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും വിഷൻ നെറ്റ്സോഫ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനു കീഴിലുണ്ടെന്നാണ് ഓഫിസിനു മുൻപിലെ ബോർഡിലുള്ളത്.

പരിശോധിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

സ്വപ്ന സുരേഷ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഐടി വകുപ്പിനു കീഴിൽ ജോലി നേടിയോ എന്നത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നും പരിശോധിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എൻഐഎയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അവരുടെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏതു സ്ഥലത്തിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഏജൻസി ഏങ്ങനെയെന്നാണു നോക്കേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കസ്റ്റംസിനു കേരള പൊലീസ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെന്നതു കള്ളമാണെന്നും ചോദിച്ചയുടൻ നടപടിയുണ്ടായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Vision Technology not ready to comment on Kerala gold smuggling prime accused Swapna Suresh appointment