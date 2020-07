കസഖ്സ്ഥാനിലെ ‘അജ്ഞാത ന്യുമോണിയ’ കോവിഡ് ആകാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ജനീവ∙ കസഖ്സ്ഥാനിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അജ്ഞാത ന്യുമോണിയ കോവിഡാകാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ ജെ. റയാൻ അറിയിച്ചു. ന്യുമോണിയ മരണമായി കണക്കാക്കിയ പല കേസുകളും കോവിഡ് രോഗബാധയാണെന്നു തെളിഞ്ഞതായും മൈക്കൽ ജെ. റയാൻ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൃത്യതയും വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജൂൺ മധ്യത്തോടെ കോവിഡിനെക്കാൾ ന്യൂമോണിയ ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായത് വിവിധ ഏജൻസികൾ പഠനത്തിനു വിധേയമാക്കുകയാണെന്നും കനത്ത ജാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു.



രാജ്യത്തു പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ന്യുമോണിയയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കസഖ്സ്ഥാനിലെ ചൈനീസ് എംബസി തങ്ങളുടെ പൗരൻമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തതയുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രംഗത്തെത്തിയത്. ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് ഈ വർഷം 1,700ൽ അധികം പേരാണ് കസഖ്സ്ഥാനിൽ മരിച്ചത്. 628 പേരാണ് ജൂണിൽ മാത്രം ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.



ന്യുമോണിയ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും ജാഗ്രത വേണമെന്നും കസഖ്‌സ്ഥാനിലെ ചൈനീസ് എംബസി തങ്ങളുടെ പൗരൻമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.നൂർസുൽത്താനടക്കമുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ‘അജ്ഞാത ന്യുമോണിയ’ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞു.



