ജോ ബൈഡനു പിന്നിലാകുമെന്നു പേടി; മാസ്കിനോട് ‘അകലം’ ഒഴിവാക്കി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ പൊതു ചടങ്ങിൽ ആദ്യമായി മാസ്ക് ധരിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയിലുടനീളം ഉണ്ടായ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ഉയർന്ന സമ്മർദത്തിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കാണിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പ്രസിഡൻഷ്യൽ സീൽ ഉള്ള ഇരുണ്ട നിറമുള്ള മാസ്കാണ് ട്രംപ് ധരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റു കഴിയുന്ന മുതിർന്ന സൈനികരെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനായി വാഷിങ്ടനിനു പുറത്തുള്ള വാൾട്ടർ റീഡ് സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന നിർദേശത്തോട് ട്രംപിന് നേരത്തെ എതിർപ്പായിരുന്നു. ആ നിലപാടിലെ മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്.

ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻനിന്ന മാധ്യമസംഘത്തിനടുത്ത് നടപ്പ് നിർത്താതെയാണ് ട്രംപ് പോയത്. പിന്നീട് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കു തിരിക്കുംമുൻപ് ‘മാസ്കിന് ഒരിക്കലും താൻ എതിരല്ലെന്നും അതിന് അതിന്റേതായ സമയവും സ്ഥലവുമുണ്ടെന്നുമാണ് തന്റെ വിശ്വാസമെന്നും’ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ജോ ബൈഡൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

അതേസമയം, പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ട്രംപിന്റെ അടുത്ത അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ‘യാചിച്ചു’വെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാസ്ക് ധരിച്ചുനിൽക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

നവംബറിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡനു പിന്നിലാണ് ട്രംപ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ദിവസവും 60,000ൽ പരം പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ 1.35 ലക്ഷം പേരിലധികം രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു.

