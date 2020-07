കൊല്ലം∙ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു. വാളത്തുംഗൽ സ്വദേശി ത്യാഗരാജൻ ആചാരി (74) ആണ് മരിച്ചത്. സ്രവം വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാലു ദിവസമായി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണു ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 31 ആയി.



English Summary: One more Covid Death in Kerala