സ്വർണക്കടത്തിൽ പിടിയിലായ കെ.ടി.റമീസ് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് ആറു റൈഫിളുകള്‍

ബെംഗളൂരു ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സലിൽ സ്വര്‍ണം കടത്തിയ കേസില്‍ എന്‍ഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്വപ്നയും സന്ദീപും ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്നു മുങ്ങാനും പദ്ധതിയിട്ടെന്നു സൂചന. എൻഐഎ നടത്തിയ പ്രാഥമിക ചോദ്യം െചയ്യലിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപ് നായരെയും ഉച്ചയോടെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മലപ്പുറത്ത് കസ്റ്റംസ് പിടിയിലായ കെ.ടി.റമീസ് സ്വര്‍ണക്കടത്തിലെ പ്രധാനി കണ്ണിയാണെന്നു സൂചന.

കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച പെരിന്തല്‍മണ്ണ വെട്ടത്തൂര്‍ സ്വദേശിയായ റമീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കേസിൽ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ഇയാളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളം വഴി തോക്ക് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയുമാണ് റമീസ്. രണ്ടു ബാഗുകളിലായി അന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ആറു റൈഫിളുകള്‍. ഗ്രീന്‍ചാനല്‍ വഴി കടത്താന്‍ ശ്രമിക്കവെയാണു അന്നു കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്.

കെ.ടി.റമീസ്

English Summary: Swapna And Sandeep Planned to Escape from Bengaluru