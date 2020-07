ദുബെ മരിച്ചത് ഏറ്റുമുട്ടലിലോ? അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ സ്വതന്ത്ര കമ്മിഷനും

ലക്നൗ∙ ഗുണ്ടാത്തലവൻ വികാസ് ദുബെയുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര ഏകാംഗ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ച് ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാർ. വിരമിച്ച ജഡ്ജിയാണ് കമ്മിഷനെ നയിക്കുക. രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. ദുബെയെ പൊലീസ് മനഃപൂർവം കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നാണ് ആരോപണം.

ഇത് അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ശനിയാഴ്ച സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും രണ്ടു പൊലീസുകാരും നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഏകാംഗ കമ്മിഷൻ പരിശോധിക്കും. ഈ റിപ്പോർട്ട് ജൂലൈ 31ന് അകം സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദുബെയെ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന്റെ വാദങ്ങളിൽ സംശയം ഉയർന്നിരുന്നു. പുറത്തുവന്ന വിഡിയോകൾ, സാക്ഷിമൊഴികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും പൊലീസ് മറുപടി നൽകിയതുമില്ല.

മധ്യപ്രദേശിൽ അറസ്റ്റിലായ ദുബെയെ യുപിയിലെ കാൻപുരിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ വാഹനം മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ദുബെയെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

