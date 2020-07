‘കരുത്തയാണ് ഞാൻ’; ആരാധകർക്ക് അവസാന സന്ദേശം: നടി ദിവ്യ ചൗസ്കി അന്തരിച്ചു

ഭോപാൽ∙ അർബുദം ബാധിച്ച് ഒന്നര വർഷത്തോളമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രമുഖ സിനിമാ – സീരിയൽ താരവും ഗായികയുമായ ദിവ്യ ചൗസ്കി(29) അന്തരിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ത്യം. ദിവ്യയുടെ ബന്ധു സൗമ്യ അമീഷ് വർമയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മരണവിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

മരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് താൻ മരണക്കിടക്കയിലാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘മരണക്കിടയിലാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വാക്കുകൾ മതിയാകില്ലെന്നു ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു. ഞാൻ കരുത്തയാണ്.

കുറച്ചു കാലമായി ഞാൻ ഒളിവിലായിരുന്നു. ധാരാളം സന്ദേശങ്ങളാണു ദിവസവും എന്നെ തേടിയെത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാം പറയാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. കഷ്ടതകളില്ലാത്ത മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. ദയവായി എന്നോടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാം. വിട’– ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ദിവ്യ കുറിച്ചു.

2016 ൽ 'ഹേ അപ്നാ ദിൽ തോ ആവാര' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മോഡലും ഗായികയുമായ ദിവ്യ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലും സീരിയലുകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ദിവ്യ.

English Summary: Actor-Singer Divya Chouksey Dies Due to Cancer After Bidding Goodbye to Fans in an Instagram Post