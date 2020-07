തിരുവനന്തപുരം∙ ആര്യനാട് സ്വദേശികളായ രണ്ട് പൊലീസുകാർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കന്‍റോൺമെന്‍റ്, ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിലെ പൊലീസുകാർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ ആദ്യ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇവർ ഇന്നും ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൊലീസുകാർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Covid confirmed for two more policemen in trivandrum