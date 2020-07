തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷാഫലം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം താഴെ പറയുന്ന സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഫലം ലഭ്യമാകും.

വെബ്സൈറ്റുകൾ

www.keralaresults.nic.in

www.dhsekerala.gov.in

www.prd.kerala.gov.in

www.results.kite.kerala.gov.in

www.kerala.gov.in

മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

PRD Live

Saphalam 2020

iExaMS

English Summary: Higher Secondary, Vocational Higher Secondary exams results to be announced on wednesday