മരണനിരക്ക്, രോഗവ്യാപനം, പരിശോധന; കേരളം മികച്ച നിലയിലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക്, രോഗവ്യാപനം, പരിശോധന, രോഗമുക്തി നിരക്കുകള്‍ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. മരണനിരക്ക് 0.39 ശതമാനം മാത്രം. ഒരുദിവസത്തെ മരണങ്ങളും നാമമാത്രമാണ്. വിമര്‍ശനമുന്നയിക്കുന്നവര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാനത്ത് ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘിച്ച ഏഴു പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍ മാറ്റമില്ല: സംസ്ഥാന എന്‍ജിനീയറിങ് പ്രവേശനപരീക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ നടത്തും. തീവ്ര കണ്ടെയ്ന്‍‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ പ്രത്യേക പരീക്ഷാസെന്ററുകള്‍ ഉണ്ടാകും. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രത്യേകസൗകര്യം നല്‍കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

