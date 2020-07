കോവിഡിനെ തുരത്താൻ 100 ശതമാനവും സാധിക്കുന്ന വാക്സിൻ 2021ൽ: ഫ്രഞ്ച് വിദഗ്ധൻ

പാരിസ്∙ കൊറോണ വൈറസിനെ തുടച്ചുനീക്കാൻ 100 ശതമാനവും സാധിക്കുന്ന വാക്സിൻ 2021 ഓടെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിദഗ്ധൻ. വർഷങ്ങളായി വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലാണ്. വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ അഭൂതപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ 2021ൽ മാത്രമേ അതു പൂർണ ഉപയോഗത്തിനു തയാറാകുകയുള്ളൂവെന്നും രോഗപര്യവേഷകൻ അർനോഡ് ഫോന്റനെറ്റ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽനിന്നു വളരെയധികം ദൂരെയാണ് നമ്മൾ. വൈറസിനൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റൊരു ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം പോലും ഉയരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗൗരവകരമായ ജീവിതശൈലികളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകണം. ശാരീരിക അകലമെങ്കിലും പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളാണു രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമെന്നും അർനോഡ് പറയുന്നു.

English Summary: Little Chance of a 100% Effective Coronavirus Vaccine by 2021, Says French Expert