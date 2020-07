സന്ദീപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഡംബരക്കാറിന്റെ ഉടമ ആര് ? കേരളത്തില്‍ ഓടിച്ചത് നികുതി അടയ്ക്കാതെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസ് പ്രതി സന്ദീപ് നായര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഡംബരക്കാറിന്റെ ഉടമ ആരെന്നതില്‍ അവ്യക്തത. 2009ല്‍ പുണെയില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കാര്‍ മാസങ്ങളായി കേരളത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉസ്മാന്‍ കാരാട് എന്നാണ് രേഖകളില്‍ കാറിന്റെ ഉടമയുടെ പേര്. ഇദ്ദേഹം കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയാണെന്നാണ് സൂചന.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിലാസത്തിലാണു റജിസ്ട്രേഷന്‍. കേരളത്തില്‍ നികുതിയടയ്ക്കാതെയാണു കാര്‍ സന്ദീപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും വ്യക്തമായി. മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ചതിനു സന്ദീപിനെ കഴിഞ്ഞമാസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Ownership regarding car used by Sandeep Nair not clear