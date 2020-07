ഇപ്പോഴും പറയുമോ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ ആണെന്ന്?; അമിത് ഷായോട് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം മികച്ച നിലയിലാണെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്ന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങള്‍ പറയുമോ എന്നു കോവിഡ് രോഗികളുടെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാഫ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു രാഹുൽ ചോദിച്ചു.

യുഎസ്, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ന്യൂസീലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 130 കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെ എപ്രകാരം പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പക്ഷേ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലോകത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. യുഎസും ബ്രസീലുമാണു യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത്.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയാണു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 28,701 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 8,78,254 ആയി. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 500 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 23,174 ആയി. നിലവിൽ 3,01,609 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതുവരെ 5,53,471 പേർ രോഗമുക്തരായി.

