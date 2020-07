ബിജെപിയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്; പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേക്കും

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ ഭരണപ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിയൊരുക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെതിരെ രംഗത്തു വന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ബിജെപിയിൽ ചേരില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ 10.30ന് ആരംഭിച്ച കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് സച്ചിന്റെ പ്രസ്താവന. അതേസമയം, ‘പ്രഗതിശീൽ കോൺഗ്രസ്’ എന്ന പേരിൽ സച്ചിൻ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണു വിവരം. 2 മന്ത്രിമാരടക്കം 12 എംഎൽഎമാര്‍ സച്ചിനൊപ്പമെന്നാണു സൂചന. 30 പേർ ഒപ്പമുണ്ടെന്നാണു സച്ചിന്റെ വാദം.

അതേസമയം, നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ സച്ചിനുനേരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തില്‍ എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാലും പങ്കെടുക്കും. യോഗത്തോടെ ഉരുത്തിരിയുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാണു ബിജെപി തീരുമാനം.

200 അംഗ നിയമസഭയിൽ 107 എംഎൽഎമാരാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. സ്വതന്ത്രരടക്കം 122 പേരുടെ പിന്തുണ ഭരണകക്ഷിക്കുണ്ട്. ഇതിൽ 30 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ അവകാശപ്പെടുന്ന സച്ചിൻ പക്ഷം കാലുമാറിയാൽ സർക്കാരിനു ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമാകും. അതേസമയം, ഗെലോട്ടിന് പിന്തുണയറിയിച്ച് സ്വതന്ത്രരടക്കം 109 എംഎല്‍എമാര്‍ കത്ത് നല്‍കിയെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അവിനാശ് പാണ്ഡെ അറിയിച്ചു.

