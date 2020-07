ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്കു കീഴിൽ നാലുവരിപ്പാത; ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൈന്യത്തിനു കുതിക്കാം

ന്യൂഡൽഹി∙ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കടിയിലൂടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ തുരങ്കം നിർമിക്കാൻ കേന്ദ്രം തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകി. അസമിലെ ഗോഹ്പുർ – നുമാലിഗഢ് നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള നാലുവരിപ്പാതയാണ് തുരങ്കത്തിലൂടെയുണ്ടാവുക. നദിക്കടിയിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തുരങ്കമായിരിക്കും ഇത്. ചൈന ജിയാങ്സു പ്രവിശ്യയിൽ തൈഹു നദിക്കടിയിൽ പണിയുന്ന തുരങ്കത്തേക്കാൾ നീളമേറിയതാണിത്.

മാത്രമല്ല, ചൈനീസ് അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെ അസമും അരുണാചൽ പ്രദേശും തമ്മിൽ വർഷം മുഴുവൻ പരസ്പരം ബന്ധപ്പിക്കാനും കഴിയും. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ തുരങ്കപാതയിലൂടെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങളും ആയുധങ്ങളും അടക്കമുള്ളവ വാഹനങ്ങളിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും.

അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ലൂയി ബഗ്റിനൊപ്പം നാഷനൽ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എൻഎച്ച്എഐഡിസിഎൽ) ആണ് തുരങ്കം നിര്‍മിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഈ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രം മാർച്ചിൽത്തന്നെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നതാണെന്നാണ് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

14.85 കിലോമീറ്റർ ടണലിന്റെ നിർമാണം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കും. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നിർമാണം. ചൈന നിർമിക്കുന്ന ടണലിന് 10.79 കിലോമീറ്ററാണ് നീളം.

ഇംഗ്ലിഷ് ചാനലിനു കീഴിലൂടെയുള്ള തുരങ്കപാത പോലെ ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്കു കീഴിലും വേണമെന്ന് സൈന്യമാണ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പാലം പണിതാൽ അവ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിനു പാത്രമാകുമെന്നതും തുരങ്കപാത പദ്ധതിക്കു പ്രേരകമായി.

English Summary: Centre gives in-principle approval for tunnel under the Brahmaputra amid tension with China: Report