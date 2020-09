ഗൽവാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളും വിലക്കി ചൈന

വാഷിങ്ടൻ∙ ഗൽവാൻ താഴ്‍‌വരയിലെ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ എണ്ണം പുറത്തു വരുന്നത് തടയാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ ഔദ്യോഗിക ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ചൈന അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതായി യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനീസ് സൈന്യവുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കേണലടക്കം 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ആൾനാശമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചൈന.

കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ രക്തസാക്ഷി പരിവേഷത്തെ ചൈന ഭയപ്പെടുന്നതായും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതായും രാജ്യാന്തരമാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കരുതെന്നു സൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ചടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.



എന്നാൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇരുവശത്തും ആൾനാശമുണ്ടായതായി ചൈനീസ് സൈന്യത്തില്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ കമാന്‍ഡ് പറഞ്ഞതായി ചൈന മോണിങ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ചൈനീസ് സൈനികരുടെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിടാത്തത് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ്ങിന്റെ അനുമതി വൈകുന്നതു കൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ചൈന തയാറായില്ല. ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ െകാല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ കുടുംബത്തോട് മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ സമീപനമാണ് ചൈന കൈക്കൊളളുന്നതെന്നും യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



ഗൽവാനിലേക്കു കടന്നുകയറി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ചൈന കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തിയ സംഘർഷമാണു സേനാംഗങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ബുദ്ധിശൂന്യമായ നടപടിയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ ജാള്യത മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ് മരിച്ച സൈനികരുടെ എണ്ണം ചൈന പുറത്തു വിടാത്തതെന്നും യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



ഗൽവാന്‍ താഴ്‌വരയിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിന് ഇടയാക്കിയ സംഘർഷം അപ്രതീക്ഷിതമല്ലെന്നും ഏറ്റുമുട്ടലിനു വേണ്ടി സേനയെ നേരത്തേത്തന്നെ ചൈനയുടെ ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.



വെസ്റ്റേൺ തിയറ്റർ കമാൻഡ് തലവൻ ജനറൽ ജാവോ സോങ്‌ഷിയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ ഓപറേഷനുകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഇയാൾ.



ചൈനയെ ഇന്ത്യയും യുഎസും അടക്കമുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്നും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ചൈന ദുർബലരാകുന്നുവെന്നും ജാവോ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും ഇന്ത്യയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുമാണ് യുഎസ് റിപ്പോർട്ട്.



ജൂൺ 15ന് രാത്രി കിഴക്കിൻ ലഡാക്കിലെ ഗല്‍വാനിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ചൈന നിരത്തിയ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് പുറത്തു വന്ന യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിലും പരമാർശമുണ്ടായിരുന്നു. ഗൽവാനിലെ സംഘർഷം പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്താൻ അനിയന്ത്രിമായി സംഭവിച്ചതല്ലെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഭരണകൂടതലത്തിൽ നടന്ന ശക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ബാക്കിപത്രമാണെന്നുമുള്ള വിവരമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്.



ജൂൺ 15നു രാത്രി ഒരു മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനും മറ്റു രണ്ട് സേനാംഗങ്ങളും കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ ചൈനയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ഉറപ്പിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പട്രോൾ പോയിന്റ് 14ൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്കായിരുന്നു വരവ്. ചൈനീസ് മേഖലയിലും സമാനമായ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചത്.



എന്നാൽ കാത്തിരുന്നത് ആണി തറച്ച ബേസ് ബോൾ ബാറ്റുകളും ഇരുമ്പു വടികളുമായി ചൈനീസ് സൈനികരായിരുന്നു. അവർ ആക്രമണവും തുടങ്ങി. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെത്തി ഏറ്റുമുട്ടലായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ 20 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. കല്ലും വടികളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിൽ, യുദ്ധത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളേക്കാൾ മാരകമായ ആൾനാശമാണുണ്ടാക്കിയതെന്നും യുഎസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈനികരിൽ പലരും കുത്തനെയുള്ള ചെരിവിലേക്കു വീണാണു വീരമൃത്യു വരിച്ചതെന്നും നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.



English Summary: China Denies Burial For Its Troops Killed In Ladakh Clash To Hide Casualties: Report