9 തമിഴ് അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ 5714 പേർക്കു കോവിഡ്; ആശങ്ക, സമൂഹവ്യാപനഭീതി

കന്യാകുമാരി ∙ കേരളത്തിൽ കുതിച്ചുകയറുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ കണക്കിനൊപ്പം ആശങ്കയുണർത്തി തമിഴ്‌നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളിലെ കണക്കുകളും. ഒൻപത് അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ മാത്രം 5700 ലേറെപ്പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കന്യാകുമാരി, തിരുനെൽവേലി, തെങ്കാശി, വിരുതനഗർ, തേനി, ദിണ്ടിഗൽ, തിരുപ്പൂർ, കോയമ്പത്തൂർ, നീലഗിരി എന്നീ ജില്ലകളുമായാണ് കേരളം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വരെയുള്ള ഏകദേശ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ ജില്ലകളിൽ മാത്രം ഇതിനകം 72 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. (വിശദമായ കണക്ക് ഇതോടൊപ്പമുള്ള പട്ടികയിൽ). ഈ ഒൻപതു ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നിലവിൽ 5,714 ആണ്.

കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി ജില്ലയല്ലെങ്കിലും തൊട്ടുതൊട്ടില്ലെന്ന നിലയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മധുര ജില്ലയിലെ കണക്കുകൾ അൽപം കൂടി ഉയർന്നതാണ്. മധുര ജില്ലയിൽ മാത്രം കോവിഡ് രോഗബാധിതരായ 116 പേരുടെ മരണമാണ് ഇതിനകം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മധുരയിൽ 3372 കോവിഡ് രോഗികളാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഇതുവരെ 6978 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇവരിൽ 2,590 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായെന്നതാണ് ആശ്വാസവാർത്ത.

കേരളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള തമിഴ്നാട് ജില്ലകളിൽ അൽപമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയുള്ളത് നീലഗിരിയിൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അവിടെയും നിലവിൽ 89 രോഗബാധിതരുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് കണക്കുകൾക്കൊപ്പം അതിർത്തികളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകത കൂടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ കന്യാകുമാരി, നിലവിൽ 843 രോഗികൾ

കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനം ഏറുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ദിവസവും നൂറിലേറെപ്പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. കമ്പോളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും തീരദേശ മേഖലയിലുമാണ് കൂടുതൽ പേർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചതെന്നത് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെയാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് രോഗി ചികിൽസയ്ക്കായി എത്തിയത്. മേയ് തുടക്കത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 16 ആയിരുന്നു.

മേയ് അവസാനത്തോടെ ജില്ലയിൽ എണ്ണായിരത്തോളം പേരുടെ സാംപിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 35 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജൂൺ പകുതിയോടെ ഇത് 150 കടന്നു. ജൂൺ അവസാനമായപ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം 500 ആയി. ജൂലൈ പകുതിയാകുമ്പോൾ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1306 ആണ്. ഇതിൽ 457 പേർക്കു മാത്രമാണ് രോഗം ഭേദമായത്. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി. രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജൂൺ 30ന് ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവച്ചു.

കേരള അതിർത്തിയായ കളിയിക്കാവിളയ്ക്കു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന മാർത്താണ്ഡത്തിനൊപ്പം നാഗർകോവിൽ, കരുങ്കൽ ചന്തകളും കോട്ടാർ കമ്പോളവുമാണ് കോവിഡ് വ്യാപനകേന്ദ്രങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. പാറശാലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ 41 കാരിയായ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടുകാരായ നിരവധിപേർ ചികിൽസ തേടിയെത്തുന്ന ആശുപത്രിയായതിനാൽ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ കോവിഡ് രോഗബാധയാകാം ഇതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിഗമനം. കേരള അതിർത്തിക്കു സമീപം കോഴിവിളയിലെ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴരുടെ അഭയാർഥി ക്യാംപിൽ തിങ്കളാഴ്ച നാലു പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ക്യാംപിലെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 74 ആയി.

