നഴ്സുമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ വീസ

ലണ്ടൻ∙ കൂടുതൽ നഴ്സുമാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും വേഗത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെത്തിക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കെയർ വീസ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ബ്രെക്സിറ്റ് നിലവിൽ വരുന്ന ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന പോയിന്റ് ബെയ്സ്ഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റ ഭാഗമായാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വീസയെന്ന് ഹോം സെക്രട്ടറി പ്രീതി പട്ടേൽ അറിയിച്ചു. കെയർ ഹോമുകളിലും മറ്റും ജോലിചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ കെയർ വർക്കർമാരെ പുതിയ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വീസയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.



ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കെയർ വീസയ്ക്ക് ഫീസ് ഇളവ് അനുവദിക്കും. ഇത്തരം അപേക്ഷകളിന്മേൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനവും ഉണ്ടാകും. ഇവർ വർഷം തോറുമുള്ള എമിഗ്രേഷൻ ഹെൽത്ത് സർചാർജും നൽകേണ്ടതില്ല. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകൾക്കായി എത്തുന്ന വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ പഠനശേഷം രണ്ടുവർഷം പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വീസ അനുവദിക്കും. പിഎച്ച്ഡി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് മൂന്നുവർഷവും പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വീസ ലഭിക്കും.

ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേതുപോലെ പോയിന്റ് ബെയ്സ്ഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സംവിധാനത്തിന് ജനുവരി ഒന്നുമുതലാണ് ബ്രിട്ടൻ തുടക്കം കുറിക്കുക. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ളവർക്ക് ഈ നിയമം ബാധമാകും. ചുരുങ്ങിയത് 70 പോയിന്റെങ്കിലും ഉള്ളവർക്കു മാത്രമേ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് തൊഴിൽ വീസ ലഭിക്കൂ.

അംഗീകൃത സ്പോൺസറിൽ നിന്നുള്ള ജോലി ഓഫറിന് 20 പോയിന്റ്, തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് 20, ഇംഗ്ലീഷ് യോഗ്യതയ്ക്ക് 10, ഷോർട്ടേജ് ഒക്യുപേഷൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോലിക്ക് 20, സാധാരണ പിഎച്ച്ഡിക്ക് 10, സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് മാത്ത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ പിഎച്ച്ഡിക്ക് 20 എന്നിങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിവർഷം 23,039 പൗണ്ടിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ള ജോലിക്ക് പോയിന്റില്ല. 23,040 പൗണ്ടു മുതൽ 25,599 പൗണ്ട് വരെയുള്ള ജോലിക്ക് 10 പോയിന്റും 25,600 പൗണ്ടിനു മുകളിലുള്ള ജോലിക്ക് 20 പോയിന്റും ലഭിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയെയും 18 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെയും ഡിപ്പന്റന്റുമാരായി കൊണ്ടുവരാൻ പോയിന്റ് സംവിധാനത്തിലും സാധിക്കും. ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും തടസമില്ല. എന്നാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരല്ലെങ്കിൽ എൻഎച്ച്എസ് സർചാർജ് നൽകണം.

പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടിയെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ഒഴുക്ക് പൂർണമായും നിലയ്ക്കും.

വിദേശത്തുനിന്നും എത്തി ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ നാടുകടത്തും. 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നാടുകടത്താൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുള്ളത്. എന്നാാൽ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നവരെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നവരെയും നാടുകടത്താൽ 12 മാസമെന്ന മിനിമം ശിക്ഷാ കാലാവധി ബാധകമല്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലെയും ആളുകൾക്ക് ഈ നിയമം ഒരുപോലെ ബാധകമാകും. നിലവിൽ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ഇത്തരം ക്രിമിനലുകളെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽപെടുത്തി നാടുകടത്താൻ ആലോചനയുണ്ടെന്ന് ഹോം സെക്രട്ടറി പ്രീതി പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി.

