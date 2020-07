കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര മാർഗം ദുരുപയോഗിച്ച് നടത്തിയ സ്വർണ്ണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി ജലാലിന്റെ കാറിലാണ് സ്വർണം കടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. കാറില്‍ രഹസ്യ അറയും കണ്ടെത്തി. പിടിയിലായ ജലാലിന്റെ കാറിലാണ് രഹസ്യ അറ. മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയ കാര്‍ കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് ഓഫിസില്‍ എത്തിച്ചു.

പിടിയിലായ ജലാൽ

രാജ്യത്തേയ്ക്ക് വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി സ്വർണം കടത്തുന്നതിന് ആളുകളെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ജലാലാണെന്ന് കസ്റ്റംസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കു പുറമേ ചെന്നൈ, മുംബൈ, ബംഗളുരു വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ നിരവധി ആളുകളെ നിയോഗിച്ച് ഇയാൾ സ്വർണം കടത്തിയതായി കണ്ടത്തിയിരുന്നു.



നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴിയുള്ള സ്വർണകടത്തിൽ കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡിൽ വിട്ട റമീസിൽ നിന്നാണ് ജലാലിലേക്കും മറ്റ് രണ്ടു പേരിലേക്കും കസ്റ്റംസ് എത്തിയത്. റമീസിൽ നിന്ന് സ്വർണം കൈപ്പറ്റിയത് ജലാലായിരുന്നു.



