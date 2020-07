ലണ്ടൻ ∙ യുഎസ്– ചൈന വ്യാപാരയുദ്ധത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ബ്രിട്ടനും ചൈനയ്ക്കെതിരെ തിരിയുന്നു. ചൈനീസ് കമ്പനി വാവെയ്‌യുടെ മേൽ യുഎസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യാ ശൃംഖലയില്‍നിന്നും അവരെ നിരോധിക്കാനാണു ബ്രിട്ടൻ തയാറെടുക്കുന്നത്. 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ വാവെയ്‌യുടെ പങ്ക് വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും വൈകാതെ കമ്പനിയെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനുമാണു നീക്കം.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടനിൽ 5ജി വികസന നടപടികളിൽ വാവെയ്‌യുടെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനോ ഈ വർഷം അവസാനം മുതൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിച്ചു. സെമി കണ്ടക്ടര്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വാവെയ്‌ക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യാ വിതരണരംഗത്തു കമ്പനിയുടെ ശേഷിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നു തന്നെയാണു ബ്രിട്ടന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ധൃതിയിൽ വാവെയ്‌യെ ഒഴിവാക്കുന്നത് 5ജി വിന്യാസത്തെയും സേവനത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ പങ്കാളിത്തം 2023 ഓടെ 35 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും. 2027 ഓടെ വാവെയ്‌യെ പൂർണമായി നിരോധിക്കാനാണു നീക്കം. ചൈനയ്ക്കുവേണ്ടി വാവെയ്‌ ചാരവൃത്തി നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണു ബ്രിട്ടന്റെ നടപടി. രാജ്യസുരക്ഷ പ്രധാനമായതിനാലാണു തീരുമാനമെന്നാണു വിശദീകരണം. യുഎസിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദം ശക്തമായതും നിരോധനത്തിനു കാരണമായതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

