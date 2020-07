സച്ചിന് രണ്ടാം അവസരം കൂടിയെന്ന് ഗെലോട്ട് പക്ഷം; വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് സച്ചിൻ ക്യാംപ്

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടുമായി ഒരുതരത്തിലുമുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനും തയാറല്ലെന്ന സൂചനയുമായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും വിവാദനേതാവുമായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. അംഗബലം തങ്ങള്‍ക്കാണു കൂടുതലെന്നു കാട്ടാൻ ഗെലോട്ട് എംഎൽഎമാരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയും പിന്നീട് എംഎൽഎമാരെ ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റിയതും സച്ചിൻ ക്യാംപിൽ ആശങ്കയുയർത്തിയെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് അവർ. ഒത്തുതീർപ്പു നടപടികൾക്ക് സമയം ‘കഴിഞ്ഞുപോയെന്ന’ വാദവും അവർ ഉയർത്തുന്നു.

അതേസമയം, ഇന്ന് ഹോട്ടലിൽ ചേരുന്ന നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിൽ സച്ചിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് ഇൻ ചാർജ് അവിനാഷ് പാണ്ഡെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘സച്ചിനും കൂട്ടർക്കും രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നിയമസഭാകക്ഷിയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ എംഎൽഎമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നേതൃത്വത്തിന് ശക്തിപകരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തതത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിനിടെ, കലഹങ്ങളിൽനിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ജയ്പുരിലേക്ക് പറന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ നൽകിയോ സംസ്ഥാന പിസിസി അധ്യക്ഷപദവി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയോ തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം സച്ചിൻ ഇവർക്കു നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡൽഹിയിൽത്തന്നെ കഴിയുന്ന സച്ചിൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായും സംസാരിച്ചെങ്കിലും ഗെലോട്ടുമായുള്ള വടംവലിയിൽ പിന്നാക്കം പോകാനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്.

നിയമസഭാകക്ഷിയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നു കാട്ടി 107 എംഎൽഎമാർക്കു വിപ്പു നൽകിയെങ്കിലും സച്ചിൻ ഉൾപ്പെടെ 20 എംഎൽഎമാർ ഇന്നലെ നടന്ന യോഗത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. സച്ചിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ തിരികെയെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഗെലോട്ട് ക്യാംപ് ഇപ്പോൾ. 25 പേർ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന സച്ചിന്റെ വാദത്തെ തള്ളിയ ഗെലോട്ട് പക്ഷം ഹാജരാകാതിരുന്ന എംഎൽഎമാർ മതിയായ കാരണം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: We are giving a second chance to Sachin Pilot, says Rajasthan Congress in-charge