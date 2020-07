സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ അനുകൂലിച്ച് ടിവിയിൽ വന്നു; സസ്പെൻഷനിലായി സഞ്ജയ് ഝാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് ഝായെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അച്ചടക്ക ലംഘനവും ആരോപിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ഘടകം അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ടിവി ചാനൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തുവന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നടപടി.

‘എന്നെ ഒന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്ത് പാർട്ടിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പങ്കാളിയായത്? നടപടി എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കോൺഗ്രസിന് എന്നോട് ഒന്നു ചോദിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു’ എന്നാണ് സസ്പെൻഷനോട് ഝാ പ്രതികരിച്ചത്. കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയതിന് ഝായെ കഴിഞ്ഞ മാസം പാർട്ടി വക്താവ് സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കിയിരുന്നു.



