ഡബ്ലിന്‍ ∙ കോവിഡ് കാലത്ത് അയര്‍ലന്‍ഡിനെ ഏറ്റവുമധികം പേടിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കാരാണ്. ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കോവിഡ് നിയന്ത്രിച്ച ശേഷം ടൂറിസം മേഖല ഉള്‍പ്പെടെ സജീവമായതോടെ നൂറുകണക്കിന് യുഎസ് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് അയര്‍ലന്‍ഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയണമെന്ന നിര്‍ദേശം കാറ്റില്‍ പറത്തി വന്ന ദിവസം മുതല്‍ ഇവർ നാട്ടിലെങ്ങും കറങ്ങിനടക്കുകയാണ്.



അമേരിക്കന്‍ ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്കു മുറി കൊടുക്കാന്‍ മിക്ക റിസോര്‍ട്ടുകളും വിസമ്മതിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കു വരെ കാര്യങ്ങളെത്തി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഹോട്ടലുകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നു സജീവമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയാകുകയാണ് അമേരിക്കയില്‍നിന്നെത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകള്‍.

അമേരിക്കയില്‍ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. എന്നാല്‍ അവിടെനിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിലെത്തിയാല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ ഒരുക്കവുമല്ല. ഹോട്ടലില്‍ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തെത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ വരുന്ന ദിവസം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു വലിയ തലവേദനയാകുകയാണെന്നു ഹോട്ടല്‍ ഉടമകള്‍ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പലരും ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കുകയാണെന്നും ഹോട്ടലുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അയര്‍ലന്‍ഡിലേക്കുള്ള രാജ്യാന്തര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സൈമണ്‍ കവെനെ പറഞ്ഞു. 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലാത്ത ആരും രാജ്യത്തേക്കു വരേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും ഒരു മാസത്തെ ലോക്ഡൗണിലൂടെയുമാണ് അയര്‍ലന്‍ഡില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചത്. ഏപ്രില്‍ പകുതിയോടെ ദിനംപ്രതി 1000 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ 20 ആയി കുറഞ്ഞു. 25,000 പേര്‍ക്കാണ് ആകെ രോഗം ബാധിച്ചത്. 1746 പേര്‍ മരിച്ചു.

