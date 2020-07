ബച്ചനും അഭിഷേകും ഒരാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ തുടരേണ്ടിവരും; പൂജയുമായി ആരാധകർ

മുംബൈ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും മകൻ അഭിഷേകിന്റെയും നില തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നതായി നാനാവതി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇരുവരും ഒരാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിയിൽ തുടരേണ്ടിവരും. വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന ഐശ്യര്യ റായി, മകൾ ആരാധ്യ എന്നിവർക്കും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. ബച്ചനും മകനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐശ്വര്യയ്ക്കും മകൾക്കും രോഗം കണ്ടെത്തിയത്.



വീട്ടുജോലിക്കാർ, ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെ ബച്ചൻ കുടുംബത്തിലെ 30 ജോലിക്കാരുടെയും കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണ്. അതിനിടെ, ബച്ചന്റെ തിരിച്ചുവരവിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആരാധകർ പ്രാർഥനയും പൂജകളും തുടരുകയാണ്.

