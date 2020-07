അസമിലെ തീപിടിത്തം: നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഓയിൽ ഇന്ത്യ

ഗുവാഹത്തി∙ പ്രകൃതിവാതകം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കിണറില്‍ തീപിടിക്കുന്നതു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതില്‍ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിലെ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. കമ്പനിയുടെ അ‌ഞ്ചാം നമ്പര്‍ കിണറ്റില്‍ ജൂണ്‍ 9നുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ രണ്ടു ജീവനക്കാര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പണികള്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിര്‍ത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.



തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമഗ്രികളെല്ലാം തന്നെ കിണറിനുള്ളില്‍നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലുപ്പമുള്ളവ നീക്കം ചെയ്തതിനൊപ്പം ചെറിയ വസ്തുക്കള്‍ ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കാം. തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പണി രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തുടങ്ങാനാകുമെന്നും കമ്പനി വക്താവ് ത്രിഡിവ് ഹസാരിക പറഞ്ഞു.

ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് 500 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബാഗ്ജാൻ ടിൻസുകിയയിലെ എണ്ണ കിണർ മേയ് 27 ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഗ്യാസ് ചോർന്നൊലിക്കുകയും പ്രദേശത്തെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കും ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Debris Cleared At Assam Oil Blowout Site, Work On Controlling Fire Next