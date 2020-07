ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കരസേനയ്ക്കു പുറമെ മറ്റു സൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ഫെയ്സ്ബുക് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. സിആര്‍പിഎഫ്, ഐടിബിപി, ബിഎസ്എഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, എന്‍എസ്ജി തുടങ്ങിയ അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കാണ് മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. നിലവില്‍ സേവനത്തിലുള്ള സൈനികരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാല്‍ വിരമിച്ച സൈനികരോടും ഫെയ്സ്ബുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



ഫെയ്സ്ബുക്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ടിന്‍ഡര്‍, പബ്ജി തുടങ്ങി 89 ആപ്പുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരസേന നിരോധിച്ചത്. ഈമാസം 15നകം ആപ്പുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെ നിര്‍ദേശം അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.

സുരക്ഷ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാവികസേന ഫെബ്രുവരിയില്‍ 85 ആപ്പുകള്‍ക്ക് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അത്. സൈനികരെ ഹണിട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതിനാലായിരുന്നു നടപടി.

English Summary: Ban Facebook for personnel and ex-servicemen: MHA to paramilitary force