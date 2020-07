അമ്മ‘നിയോഗം’ പൂർത്തിയായി; കണ്ണീരോടെ എൽവിനെ കൈമാറി ഡോ.മേരി അനിത

കൊച്ചി∙ ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് എൽദോസ്–ഷീന ദമ്പതികൾ. ഈസമയം മാറിനിന്ന് കണ്ണു തുടയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മാസം മാത്രം അവന് അമ്മയാകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഡോ. മേരി അനിത.

‘ഒരു മാസം അവനും ഞാനും മാത്രം, ഇന്ന് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ഏൽപിച്ച ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാലും സങ്കടം എന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാ, സഹിക്കാനാവാത്തത്ര സങ്കടമുണ്ട്’ - ഡോ. മേരി അനിത പറയുന്നു. വൈറ്റിലയിലെ അനിതയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽവച്ചായിരുന്നു എൽവിനെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറിയത്. ഈ സമയം കുറച്ചു നാളെങ്കിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞനുജനെ വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സങ്കടത്തിലായിപ്പോയി ഡോക്ടറുടെ മക്കൾ നിമ്രോദും മനാശെയും മൗഷ്മി ഇസെബെലും.



ഹരിയാനയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സിങ് ജോലിയിലായിരുന്ന പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ ഷീനയ്ക്കും ഭർത്താവിനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുകയും ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് നെഗറ്റീവാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊപ്പം ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയ വലിയ മനസായിരുന്നു ഡോ. മേരി അനിത.

എൽവിനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ വിതുമ്പുന്ന ഡോ. മേരി അനിതയും കുടുംബവും ∙ ചിത്രം ഇ.വി. ശ്രീകുമാർ

ഒരു മാസം കുഞ്ഞിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടെത്തി. എൽവിനൊപ്പം ക്വാറന്റീനിലായപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ മുഴുവൻ മാറി. ടിവി കാണൽ നിർത്തി. മുഴുവൻ സമയവും അവനൊപ്പം. കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്– ഡോ.മേരി അനിത പറയുന്നു.

കോവിഡ് കാലത്തെ ആശുപത്രി സേവനത്തിനിടയിൽ എൽവിന്റെ പിതാവിനാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലായതോടെ ഷീനയും ജന്മനാ വൃക്കരോഗമുള്ള കുഞ്ഞും നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു. നാട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഷീനയ്ക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫലം നെഗറ്റീവ്. പെരുമ്പാവൂരിലെ വീട്ടിലുള്ളതു പിതാവിന്റെ മുത്തശ്ശിയും രോഗിയായ മുത്തച്ഛനും മാത്രമാണ്. കുഞ്ഞിനെ അവരെ ഏൽപിക്കാനാവില്ല. ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് പോസിറ്റീവായാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലാകും.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ആളുകളുടെ വാർഡിൽ കുഞ്ഞിനെ താമസിപ്പിക്കാനാവില്ല. മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതരുടെ അന്വേഷണമാണ് ഡോ. മേരി അനിതയിലേയ്ക്കെത്തിയത്. ആദ്യം ശിശുക്ഷേമ സമിതി മുൻപാകെയാണ് പ്രശ്നമെത്തിയത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി 12 വർഷമായി സെന്റർ ഫോർ എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടറിലെത്തിയത്.

ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കായി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ‘ജ്യോതി’ എന്ന പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഓഫിസർ കൂടിയായ ഡോ.മേരി അനിത ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. അഭിഭാഷകനായ ഭർത്താവും 3 മക്കളും പിന്തുണച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 15ന് ഡോക്ടർ എൽവിനൊപ്പം ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനു കൂടി അമ്മയായ അനുഭൂതി. ജീവിതചര്യകളെല്ലാം മാറ്റി അവനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി. ഇതിനിടെ കുഞ്ഞിന്റെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ഫലം നെഗറ്റീവായി. മാതാപിതാക്കളും രോഗം മാറി എത്തിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറാൻ സാഹചര്യമൊരുങ്ങിയത്.

മനസ് പറിച്ചു നൽകുന്ന സങ്കടത്തിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയതെന്ന് ഡോ.മേരി അനിത പറയുന്നു. ‘മക്കൾക്കും സങ്കടമായി. അവനും വലിയ സങ്കടമായിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം പോയിട്ടും കളിചിരികളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപരിചിത സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലെ. ഇന്നു വൈകിട്ട് നമുക്ക് അവനെ കാണാൻ പോയാലോ എന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തി. വേണ്ട, അവൻ അവിടെ അവരോടൊപ്പം വളരേണ്ടവനാണ്. അവരുമായി അടുത്ത ശേഷം നമുക്കു പോകാം’ – ഡോ.മേരി അനിത മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറ‍ഞ്ഞു.

English summary: Doctor handed over toddler after his parents tested Covid negative