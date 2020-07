ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ (എൽജെഡി) കേരള സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റായി ഡോ. വർഗീസ് ജോർജിനെ നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി തുടരുന്ന ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പും തുടർന്നുള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കണക്കിലെടുത്താണ് മാറ്റം.

English Summary: Dr. Varughese George appoint as the president of Loktantrik Janata Dal Kerala State Committee