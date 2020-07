‘കരാറിന്റെ മഷിയുണങ്ങും മുമ്പേ പ്ലേഗുമായി ഇടിച്ചിട്ടു, ചൈനയോടു മിണ്ടാൻ താൽപര്യമില്ല’

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരയുദ്ധത്തിൽ അയവില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് യുഎസ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബെയ്ജിങ്ങുമായി സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, വ്യാപാരത്തർക്കം പരിഹാരിക്കാനുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട കൂടിയാലോചനകൾക്കുള്ള വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു.

‘ചൈനയുമായി സംസാരിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ താൽപര്യമില്ല. ജനുവരിയിൽ ഒപ്പിട്ട ഒന്നാംഘട്ട കരാർ മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ മഷിയുണങ്ങും മുമ്പേ പ്ലേഗുമായി (കൊറോണ വൈറസ്) അവർ നമ്മളെ ഇടിച്ചിട്ടു’– സിബിഎസ് ന്യൂസിലെ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ചൈനയിലെ വുഹാൻ ചന്തയിൽനിന്നാണു കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വിമർശനം. രണ്ടു വർഷത്തിനകം യുഎസിൽനിന്ന് 200 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ സാധനസാമഗ്രികളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാമെന്നായിരുന്നു ഒന്നാംഘട്ട കരാറിൽ ചൈന സമ്മതിച്ചിരുന്നത്.



എന്നാൽ കോവിഡ് യുഎസിനെ ഉലച്ചതോടെ ട്രംപിന്റെ മനസ്സ് മാറി. യുഎസിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ അയച്ചത് ചൈനയാണെന്നു മാസങ്ങളായി ട്രംപ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അസുഖം നിയന്ത്രിക്കാത്തതിൽ ചൈന പരാജയപ്പെട്ടതാണു യുഎസിലും ലോകമാകെയും കോവിഡ് വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും അതിന് ആ രാജ്യം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ട്രംപ് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൈനയുമായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപാരചർച്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് പൂർത്തിയാകുമെന്നായിരുന്നു വിപണി നിരീക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.



