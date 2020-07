തിരുവനന്തപുരം∙ എം.ശിവശങ്കര്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികള്‍ക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നല്‍കാന്‍ ഇടപെട്ടതിനു തെളിവ് പുറത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐടി ഫെലോ ആയിരുന്ന അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രന് ശിവശങ്കര്‍ അയച്ച വാട്സാപ് സന്ദേശമാണ് പുറത്തായത്. ഇതിന്റെ പകര്‍പ്പ് മനോരമന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. ഫ്ലാറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മേയ് 31 മുതല്‍ ആറുദിവസത്തേക്കാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐടി ഫെലോ ആയി പ്രവര്‍ത്തിച്ചയാളാണ് അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍.

തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിനായി രണ്ടു ബെഡ്റൂം ഉള്ള പണിപൂർത്തിയായ ഒരു അപാർട്മെന്റ് വേണമെന്ന് മേയ് 27നാണ് അരുണ്‍ ബാലചന്ദ്രനോട് ശിവശങ്കർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മേസ 31 മുതൽ ആറു ദിവസത്തേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്. ഇതിനു മറുപടിയായി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 3000 രൂപയാണെന്നും പറയുന്നു. ഈ അപ്പാർട്മന്റിൽ വച്ചാണ് ഇവർ സ്വർണക്കടത്തിനു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്.



English Summary : Whatsapp message sent by M Sivasankar to Arun Balachnadran out