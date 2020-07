‘ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് കോവിഡിനെ മെരുക്കാൻ’

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെയും അനുബന്ധ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ കോവിഡ് വ്യാപനം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതെന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് മുന്‍ ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ. നിക്ഷേപം നടക്കാത്തതിന്‍റെ അന്തരഫലമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പിന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആഗോള തലത്തിലെ വളർച്ചാ മുരടിപ്പിനെയോ മുൻ സർക്കാരുകളുടെ വീഴ്ചകളെയോ പഴിചാരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവനയെ ലക്ഷ്യമിട്ടു രഘുറാം രാജൻ പറഞ്ഞു.

പാപ്പരത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മൈക്രോ - ചെറുകിട - ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ (എം‌എസ്‌എം‌ഇ) രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടപടികൾ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇക്കോണമിക് റിസർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



മൈക്രോ - ചെറുകിട - ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ കോവിഡ് എത്രമാത്രം ബാധിച്ചുവെന്നതിനെ സർക്കാർ ഗൗരവത്തിൽ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എം‌എസ്‌എം‌ഇ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും രഘുറാം രാജൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഭൂരിഭാഗം മൈക്രോ - ചെറുകിട - ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ അതിജീവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



എംഎസ്എംഇകളാണ് കിട്ടാക്കടബാധ്യതയില്‍ മുമ്പിലുള്ളതെന്നാണു കണക്കുകള്‍. ബാങ്കുകളുടെ കണക്കെഴുത്തിൽ ‘മൊത്തം നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്‌തി’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കിട്ടാക്കടം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടികൾ എംഎസ്എംഇകളെ ബാധിക്കാനാണു കൂടുതൽ സാധ്യത.



ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റേതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ലേഖനത്തെയും രഘുറാം രാജൻ വിമർശിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി താഴെത്തട്ടിൽ ഉള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം നൽകുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന അക്കൗണ്ട് വിചാരിച്ചപോലെ ഗുണം ചെയ്തില്ലെന്നും രഘുറാം രാജൻ പറഞ്ഞു.



ചെക്ക്‌ ഇടപാടുകളോ മറ്റോ അധികം ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്കു (കൂലിപ്പണിക്കാർ, വീട്ടുജോലിക്കു നിൽക്കുന്നവർ തെരുവിൽ ചെറിയ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർ മുതലായവർക്ക്) വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതി പ്രതീക്ഷിച്ച ഗുണം ചെയ്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആറുമാസത്തിനിടെ കിട്ടാക്കടം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Focusing on ratings is 'nuts', Raghuram Rajan wants India to do Covid-control first