ചൈന പുതിയ ‘ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി’യെന്ന് യുഎസ്: വെട്ടിനിരത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിങ്ടൻ∙ വിയറ്റ്‌നാം, മലേഷ്യ, തയ്‌വാൻ, ബ്രൂണെയ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ സമ്പൂർണാധിപത്യം കൊതിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് യുഎസ്. ചൈന കടലിലെ പുതിയ ‘ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി’യാണെന്ന് അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞന്‍ ഡേവിഡ് സ്റ്റില്‍വെല്‍ തുറന്നടിച്ചു.

ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിനു മേലുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് വാക്കുകൾ കടുപ്പിച്ച് ഡേവിഡ് സ്റ്റില്‍വെല്‍ രംഗത്തു വന്നത്. ഇരുവരുടെയും പ്രസ്താവനയോടെ ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ അവകാശവാദം സംബന്ധിച്ച് തുറന്ന പോരിന് യുഎസ് തയാറെടുക്കുന്നതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.



മേഖലയിൽ ചുവടുറുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തെറ്റാണെന്നും അന്യായമാണെന്നുമുള്ള മൈക്ക് പോംപെയോയുടെ പ്രസ്താവന രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളും വസ്തുതകളും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചൈന തിരിച്ചടിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.



ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ തർക്ക പ്രദേശത്തിന് സമീപം ചൈന ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് യുഎസിന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്. വ്യാപാരത്തിനായി ബ്രിട്ടിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കടന്നു കയറിയതിനു സമാനമാണ് ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം.



ചൈനയെ ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ഡേവിഡ് സ്റ്റില്‍വെല്‍ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും വിഭവങ്ങളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വിമർശിച്ചു.



ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ ചൈന സ്ഥാപിച്ച കൃത്രിമ ദ്വീപുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പാരസെൽ ദ്വീപുകൾക്കു 12 നോട്ടിക്കൽ ൈമൽ ദൂരത്ത് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ പതിവായി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ട്രീ, ലിങ്കൺ, ട്രിറ്റൺ, വൂഡി ദ്വീപുകളിലും യുഎസ് കപ്പലുകൾ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ദ്വീപുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന കടൽ ഭാഗങ്ങൾ രാജ്യാന്തര പാതയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഇവിടെ ഏതു രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്കും സഞ്ചരിക്കാമെന്നുമാണ് യുഎസ് വാദം.



രാജ്യാന്തര പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇടമായതിനാലും ധാരാളം മത്സ്യസമ്പത്തുള്ളതിനാലുമാണ് ചൈന ഈ പ്രദേശം നോട്ടമിടുന്നതെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മത്സ്യബന്ധനം അടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ചൈനയുടെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിനെ തങ്ങളുടെ സമുദ്രസാമ്രാജ്യമാക്കി അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി.



ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലാണെന്നും ഇവിടത്തെ ദ്വീപുകൾ തങ്ങളുടേതാണെന്നുമുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദത്തെ ബ്രൂണെയ്, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, തയ്‌വാൻ, വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഘർഷം മുറുകാൻ കാരണം. വൻതോതിൽ എണ്ണ, വാതക നിക്ഷേപമുള്ളതാണ് ഈ മേഖല. വിലപിടിച്ച വ്യാപാരപാത കൂടിയാണ് ഇവിടം.



ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ സ്വന്തമാണെന്ന ചൈനയുടെ നിലപാടിനു നിയമപരമായ ന്യായീകരണമില്ലെന്നു രാജ്യാന്തര ട്രൈബ്യൂണൽ 2016 ജൂലൈയിൽ വിധിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ തങ്ങളുടെ മൽസ്യബന്ധന അധികാരങ്ങളിൽ ചൈന കൈകടത്തുന്നതിനെതിരെ 2013ൽ ഫിലിപ്പീൻസ് നൽകിയ കേസിൽ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ വിധി. എന്നാൽ, ഹേഗിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതി വിധി മാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിന്റെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗങ്ങളും തങ്ങളുടേതാണെന്നുമാണു ചൈനയുടെ നിലപാട്.



English Summary: US calls China the new East India Company at sea