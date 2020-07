2050 ഓടെ ലോകജനസംഖ്യയില്‍ കുറവുണ്ടാകും: പഠനം

2050 ഓടെ ലോകജനസംഖ്യയില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് പഠനം. ആധുനിക ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജനപ്പെരുപ്പം നിലയ്ക്കുന്നതെന്ന് ലാന്‍സെറ്റ് ജേണലില്‍ ഗവേഷകര്‍ കുറിക്കുന്നു. നിലവിലെ ജനസംഖ്യ അതേപോലെ തുടരുന്നതിന് വനിത വിദ്യാഭ്യാസവും ജനന നിയന്ത്രണവും സഹായിക്കും.

ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കുടിയേറ്റം, ജോലി സാഹചര്യങ്ങള്‍, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നയങ്ങളപ്പറ്റി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പുനരാലോചന നടത്തണമെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് മെട്രിക്സ് ആന്‍ഡ് ഇവാല്യുവേഷന്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ മുറേ പറഞ്ഞു.

1950 മുതല്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും ജനസംഖ്യയില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ രണ്ടു വരെ ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ടാകാറുണ്ട്. വളര്‍ച്ച ഇത്തരത്തില്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ 2064 ആകുമ്പോഴേക്കും ജനസംഖ്യ 0.7 ബില്യനായി ഉയരും. എന്നാല്‍ 2100ല്‍ ഇത് 8.8 ബില്യനായി കുറയുമെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. ഏഷ്യയിലും സെന്‍ട്രല്‍ - ഈസ്റ്റേണ്‍ യൂറോപ്പിലുമാണ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള കുറവുണ്ടാകുക. ജപ്പാന്‍, തായ്‍ലന്‍ഡ്, ഇറ്റലി, സ്പെയിന്‍ തുടങ്ങി 23 രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയില്‍ കുറവുണ്ടാകും.

2050 ഓടെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 16 ശതമാനവും 65 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞിടെ പുറത്തുവിട്ട യുഎൻ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ 9 ശതമാനം മാത്രമാണ് 65 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമായവർ. ഇതിനിടെ, 27 രാജ്യങ്ങളിൽ 2010 മുതൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്കാണ് കാരണം. സ്ത്രീയ്ക്ക് 2.1 കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ എന്ന അനുപാതം പിന്തുടര്‍ന്നാൽ മാത്രമേ നിലവിലുള്ള ജനസംഖ്യ അതേപടി തുടരാനാകൂ എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കണക്ക്.

English Summary: World Population To Shrink After 2050, Fastest In These Nations: Study