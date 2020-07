ചെന്നൈയിലെ 290 കോവിഡ് മരണം രേഖയിലില്ല

ചെന്നൈ∙ കഴിഞ്ഞ മാസം 11 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ചെന്നൈയിലുണ്ടായ 290 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ രേഖകളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടെത്തൽ. നഗരത്തിലെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ കോർപറേഷൻ അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. ചെന്നൈയിൽ നിലവിലെ കണക്കുപ്രകാരം കോവിഡ് മരണ നിരക്ക് 1.6% ആണ്. 295 മരണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താൽ ഇതു 2.3% ആയി ഉയരും. നേരത്തെ ചെന്നൈയിലെ 236 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക റജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നു ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.



ഇതേത്തുടർന്നു അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയമിച്ചു. എന്നാൽ, ഇതുവരെ ഇവ കണക്കിൽ ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല. പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ 288 കേസുകളും സമിതി അന്വേഷിക്കുമെന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. കണ്ടെത്തിയ 290 മരണങ്ങളിൽ 188 കേസുകൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളാണ്. ബാക്കിയുള്ള 102 ൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നു വ്യക്തമല്ല.

പരിശോധന തുടരുമെന്നു അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മരണം സംഭവിച്ച ശേഷം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചവയാണു ഇതിൽ കൂടുതലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടു നൽകി. കോവിഡ് പരിശോധന ഫലം ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അറിയിച്ചില്ല. ചില മരണങ്ങൾ വീടുകളിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

