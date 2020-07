ജയലളിതയുടെ വേദനിലയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയാക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാര്‍

ചെന്നൈ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ വസതിയിരുന്ന പോയസ് ഗാർഡനിലെ വേദനിലയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാക്കണമെന്ന കോടതി നിർദേശം സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിൽ. വേദനിലയം ജയ സ്മാരകമാക്കുന്നതിനെതിരെ പോയസ് ഗാർഡനിലെ താമസക്കാരിൽ ചിലർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. ഹർജിക്കാരുടെ ആശങ്കയ്ക്കു അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.



വേദനിലയം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാക്കണമെന്ന നിർദേശം മറ്റൊരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഹൈക്കോടതി മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. വ്യക്തിയുടെ താമസ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു സ്മാരകമാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എവിടെ ചെന്നു നിൽക്കുമെന്ന ശക്തമായ നിരീക്ഷണവും ഹൈക്കോടതി നടത്തി. സർക്കാരിനു നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വേദനിലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ജയ സ്മാരകമാക്കി മാറ്റാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു.

വേദനിലയം സ്മാരകമാക്കി മാറ്റിയാൽ ഒട്ടേറെ സന്ദർശകർ വരുമെന്നും ഇതു പ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്നവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടു സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു പോയസ് ഗാർഡൻ കസ്തൂരി എസ്റ്റേറ്റ് ഹൗസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വേദനിലയമുൾപ്പെടെ ജയലളിതയുടെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് അവകാശികൾ സഹോദരന്റെ മക്കളായ ദീപകും ദീപയുമാണെന്നു നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. വേദനിലയം ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ അനുമതി വേണ്ടിവരും.

English Summary: Considering to have CM’s residence in Veda Nilayam: State govt tells HC