തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശി മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ 52 കാരൻ ആണ് ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കോവിഡ് വാർഡിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആത്മഹത്യയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ടു പേർ ഇത്തരത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു.

മരത്തിൽനിന്നു വീണു പരുക്കേറ്റശേഷം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതായിരുന്നു. കോവിഡ് സംശയത്തെത്തുടർന്ന് നീരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നു രാവിലെ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇയാളെ തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല

English Summary: Man who was in COVID-19 observation attempts suicide in Thiruvananthapuram Medical College