ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഗൂഢാലോചനാ കേന്ദ്രം? ടവര്‍ ലൊക്കേഷന്‍ തെളിവ്

തിരുവനനന്തപുരം∙ എം.ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് സ്വര്‍ണക്കടത്തിന്റെ ഗൂഡാലോചന കേന്ദ്രമായെന്ന സംശയം വര്‍ധിപ്പിച്ച് സ്വപ്നയുടെ മൊബൈല്‍ ടവര്‍ സിഗ്നല്‍ രേഖകള്‍. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് നടന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ സ്വപ്ന മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിച്ചത് ഫ്ലാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടവറിന്റെ പരിധിയില്‍. സ്വര്‍ണം പിടികൂടിയ ദിവസം സ്വപ്ന രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ചെലവഴിച്ചത്. രേഖകള്‍ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.



ജൂണ്‍ 24നും 27നും നയതന്ത്ര ചാനല്‍ വഴി സ്വര്‍ണം കടത്തിയെന്നാണ് സരിത്തിന്റെ മൊഴി. ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോള്‍ വിവാദമായ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് പിടികൂടുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ സ്വപ്ന എവിടെയായിരുന്നൂവെന്ന് മൊബൈല്‍ ടവര്‍ സിഗ്നല്‍ നോക്കി പരിശോധിക്കാം. ശിവശങ്കറിന്റെ വാടക ഫ്ലാറ്റിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മൊബൈല്‍ ടവര്‍ സമീപത്തെ ഹില്‍ട്ടന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ ഹോട്ടലിന്റെ പേരിലാണ്.



ആദ്യം സ്വര്‍ണം കടത്തിയ 24ന് രാവിലെ 10നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതല്‍ ആറേകാല്‍ വരെയും സ്വപ്ന ഈ ടവറിന്റെ പരിധിയിലാണ്. 22, 23 തീയതികളിലും സ്വപ്ന പലതവണ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് പോയി.



സ്വര്‍ണം പിടികൂടിയ അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര വരെ ഇതേ പരിധിയിലാണ് സ്വപ്നയുടെ മൊബൈല്‍. അന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സ്വര്‍ണം പിടികൂടിയെന്ന വാര്‍ത്ത വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് ശേഷം സ്വപ്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്നും രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ലാറ്റുള്ള ഇതേ കെട്ടിടത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വപ്നയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഫ്ലാറ്റ് വാടകക്കെടുത്തത്. അതിനാല്‍ ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ സ്വര്‍ണം വന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ ഇവരുണ്ടായിരുന്നൂവെന്നാണ് സംശയം. അതാണ് ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ കണ്ടെത്താന്‍ കസ്റ്റംസ് ശ്രമിക്കുന്നതും.

