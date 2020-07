ബെംഗളൂരു ∙ ഇതുപോലെയാണു കേസുകൾ കൂടുന്നതെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നോടെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 35 ലക്ഷമാകുമെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവുമായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റെ (ഐഐഎസ്‌സി) പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ 10.71 ലക്ഷത്തോളം ആക്ടീവ് കേസുകളുണ്ടാകുമെന്നും നിലവിലെ ട്രെൻഡ് വിലയിരുത്തിയുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഈ സമയത്തു കർണാടകയിൽ മാത്രം രോഗികളുടെ എണ്ണം 2.1 ലക്ഷം കടക്കുമെന്നാണു പ്രഫ. ജി.ശശികുമാർ പ്രഫ. എസ്.ദീപക് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നോടെ രാജ്യത്തു കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 1.4 ലക്ഷമായി ഉയരും. ഇതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകും കൂടുതൽ മരണം. നവംബർ ഒന്നോടെ രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകൾ 1.2 കോടിയാകും. ഇതിൽ 30.2 ലക്ഷമാകും ആക്ടീവ് കേസുകൾ; മരണം 5 ലക്ഷം. 2021 ജനുവരി ഒന്നോടെ കോവിഡ് ബാധിതർ 2.9 കോടിയാകും. 60 ലക്ഷം ആക്ടീവ് കേസുകൾ; മരണം 10 ലക്ഷവും. മോശം സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താൽ അടുത്ത മാർച്ച് അവസാനം വരെ കോവിഡ് ഉയർന്ന തലത്തിൽ (Peak) എത്തുമെന്നു പ്രവചനമില്ല. അപ്പോൾ 82 ലക്ഷം ആക്ടീവ് കേസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. വീണ്ടും കൂടും. ആകെ കേസുകൾ 6.18 കോടിയാകും, മരണം 28 ലക്ഷവും– പഠനറിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.



അതേസമയം, കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെ പിന്തള്ളി കർണാടക നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കർണാടകയിൽ 47,253 കേസുകളും ഗുജറാത്തിൽ 44,552 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ ഇതുവരെ 928 പേരും ഗുജറാത്തിൽ 2079 പേരും മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗം കൂടിയതോടെ ദൈവത്തിനു മാത്രമെ കർണാടകയെ രക്ഷിക്കാനാകൂവെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ബി.ശ്രീരാമലു രംഗത്തുവന്നു. ‘കൊറോണ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കാണു കഴിയുക? ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം മാത്രമേ നമ്മെ രക്ഷിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിനെ കുറിച്ചും അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകണം.’– മാധ്യമങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ അപകടകരമായ നിലയിലേക്കു കോവിഡ് ഉയരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 32,695 പേർക്ക് കൂടി രാജ്യത്തു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഒറ്റ ദിവസം ഇത്രയും പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 9,68,876 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 606 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 24,915 ആയി. നിലവിൽ 3,31,146 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ആകെ 6,12,815 പേർ രോഗമുക്തരായി.



English Summary: Worst-case scenario: India to have 35 lakh Covid-19 cases by September 1, finds IISc study