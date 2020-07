ചുറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ക്യാമറ; കുൽഭൂഷണുമായി തുറന്ന സംഭാഷണം നടന്നില്ല

ഇസ്‍ലാമാബാദ് ∙ വധശിക്ഷ വിധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പാക്ക് ജയിലിൽ തുടരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ (50) കാണാൻ അനുമതി ലഭിച്ച നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പൂർണരീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം സാധ്യമായില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ. നിയമകാര്യങ്ങളിൽ കുൽഭൂഷണെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങുന്നതിൽനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ തടഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുൽഭൂഷണ്‍ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലായിരുന്നെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

ചുറ്റും പാക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തുറന്ന സംഭാഷണം സാധ്യമായില്ല. നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാതെ 2 മണിക്കൂർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അനുമതി നൽകുമെന്നായിരുന്നു പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലം അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ച വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിയിച്ചു.

കുൽഭൂഷൺ ജാദവുമായി രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കാണ് വ്യാഴാഴ്ച പാക്കിസ്ഥാൻ അനുമതി നൽകിയത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗ്ഥർ പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ കാണാൻ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. അറസ്റ്റിലേയ്ക്കു നയിച്ച സാഹചര്യമുൾപ്പെടെ ജാദവിനു പറയാനുള്ളതു കേൾക്കാനും അതുവഴി നിയമപരമായ സഹായം നൽകാനും ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിയുമെന്നതാണ് കൂടിക്കാഴ്ച വഴിയുള്ള നേട്ടം.

വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകുന്നതിനുള്ള സമയം ജൂലൈ 20ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും കുൽഭൂഷണുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് തയാറാകുന്നില്ലെന്നും ദയാഹർജിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ വാദം തള്ളിയ ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര കോടതിയുടെ നിർദേശം അനുസരിക്കാനുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിമുഖതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കുൽഭൂഷന്റെ വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്നും രാജ്യാന്തര കോടതി പാക്കിസ്ഥാനു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ചാണ് മുൻ നാവികസേനാ ഓഫിസറായ ജാദവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചത്. എന്നാൽ വ്യാപാരത്തിന് ഇറാനിൽ പോയ ജാദവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, കുറ്റം കെട്ടിച്ചമച്ചുവെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാദം.



