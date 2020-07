ടെഹ്‌റാൻ∙ ചബഹാർ-സാഹൈഡാൻ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന വാർത്ത ഇറാൻ നിഷേധിച്ചു. ചബഹാർ-സാഹൈഡാൻ റെയിൽ‌വേ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു കരാറും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ പോർട്സ് ആൻഡ് മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധി ഫർഹദ് മൊംതസെറെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



‘ചബഹാറിലെ നിക്ഷേപവുമായി ഇറാൻ ഇന്ത്യയുമായി രണ്ടു കരാറുകളിലാണ് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളത്: ഒന്ന് തുറമുഖത്തിന്റെ യന്ത്രസാമഗ്രികളുമായും ഉപകരണങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് 150 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്’ – മൊംതസെർ പറഞ്ഞു.

2012 ലെ ഇറാൻ ഫ്രീഡം ആൻഡ് കൗണ്ടർ-പ്രൊലിഫറേഷൻ ആക്ട് (ഐ‌എഫ്‌സി‌എ) പ്രകാരം ചബഹാർ തുറമുഖ പദ്ധതികൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ യുഎസ് 2018 ൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലെ സുപ്രധാന ഭാഗമായാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്സൻ റൂഹാനി നേരത്തെ തുറമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള റെയിൽവേ കമ്പനി ഇർകോൺ ഇന്റർനാഷനൽ ആണ് പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ടിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്ക് ഏകദേശം 1.6 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നു.

