സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ; പിടിമുറുക്കി എൻഐഎയും കസ്റ്റംസും

കൊച്ചി∙ സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍. കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിക്കല്‍ സ്വദേശി ഷംജു ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സ്വര്‍ണക്കടത്തിന് പണം മുടക്കിയ രണ്ടുപേരെ രാവിലെ കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. മഞ്ചേരി സ്വദേശി അന്‍വര്‍, വേങ്ങര സ്വദേശി സെയ്തലവി എന്നിവരാണ് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായത്.



അതിനിടെ, സ്വര്‍ണക്കടത്തിനായി പ്രതികള്‍ ധനസമാഹരണം നടത്തിയത് ക്രൗഡ്ഫണ്ടിങ് മാതൃകയിലെന്ന് വ്യക്തമായി. പലരില്‍ നിന്നായി ഒന്‍പതു കോടി ‌‌രൂപ സമാഹരിച്ചു. പിടിയിലായ ജലാല്‍ ആണ് നിക്ഷേപകരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും കണ്ടെത്തുന്നത്. കേസിൽ എൻഐഎ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

English Summary: One more arrested in Diplomatic Baggage Gold Smuggling Case