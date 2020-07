‘മേയർ അടിവസ്ത്രമിട്ട ചിത്രമയച്ചു; കാലിലെ ചതവിൽ ഊതാനെന്ന ഭാവത്തിൽ ചുംബിച്ചു’

ലോകം മുഴുവൻ മരണം വിതച്ചു മുന്നേറുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ, ആണവമിസൈലുകളുമായി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കിം ജോങ് ഉന്നിനെ മയപ്പെടുത്തിയ ദക്ഷിണ കൊറിയ മറ്റൊരു മുൾമുനമ്പിലാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണനേതൃത്വത്തിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങളാണു ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പുതിയ തലവേദന. ‘ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്’ ആയിരിക്കുമെന്നു രാജ്യത്തിനു വാഗ്ദാനം നൽകി സ്ഥാനമേറ്റ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെ ഇൻ നയിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ മൂന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളാണു നിരനിരയായി ലൈംഗിക പീഡന പരാതികളുടെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നത്.

രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽതന്നെ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് കൂട്ടിയാണു രാജ്യം കോവിഡിനെ നേരിട്ടത്. ദിനംപ്രതിയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം ഒരിടയ്ക്കു 851 (മാർച്ച് 3) വരെയെത്തിയ രാജ്യത്ത് ജൂലൈ 15ലെ കണക്ക് 39 മാത്രം. മാർച്ച് 11ന് ആക്ടീവ് കേസുകൾ 7362 ആയിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ 914. ആകെ 13,612 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചതിൽ 289 പേരാണു മരിച്ചത്. 12,396 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കാണിച്ച സൂക്ഷ്മതയ്ക്കു ലോകത്തിന്റെ കയ്യടി നേടിയ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നേതൃത്വത്തിനു പക്ഷേ, സ്ത്രീകളോട് ആദരവ് പുലർത്തുന്നതിലും അവർക്കു നൽകിയ വാക്കു പാലിക്കുന്നതിലും പിഴച്ചു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ സോൾ മേയറും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവുമായ പാർക്ക് വൺ സൂണിന്റെ മൃതദേഹം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു ലൈംഗികപീഡനം വീണ്ടും ചർച്ചകളിലെത്തിയത്. പാർക്കിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയായ വനിതാ ജീവനക്കാരി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത്. പരാതിയിലുണ്ടായ മനഃപ്രയാസത്തിൽ പാർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കാമെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൂടുതലൊന്നും സർക്കാർ പറയുന്നുമില്ല. പാർക്ക് സൂണിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ചു കുടുംബവും രംഗത്തെത്തി.



∙ ‘അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല’



ലോകത്തിന്റെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പരാതിക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കു കിട്ടുന്ന അതേ മറുപടിയാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ലഭിച്ചത്. ‘അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല’ എന്നായിരുന്നു യുവതിയോടു നഗരഭരണകൂടത്തിന്റെ ആദ്യപ്രതികരണമെന്ന് ഇവരുമായി സഹകരിക്കുന്ന രണ്ടു എൻജിഒ സംഘടനകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന മുൻധാരണയിലാണു പരാതി സ്വീകരിച്ചതെന്നു ചുരുക്കം ! പക്ഷേ പൊലീസിൽ പരാതി ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ മേയർ പാർക്ക് സൂണിനെ (64) കാണാതായി. പിന്നീടു കണ്ടെത്തിയതാകട്ടെ മരിച്ചനിലയിലും. കുറ്റാരോപിതൻ മരിച്ചതോടെ പരാതിയിൽ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം എന്ന ഇരയുടെ പ്രാഥമിക അവകാശം ഇല്ലാതെയുമായി.



പാർക്ക് വൺ സൂൺ

എന്നാൽ മേയറുടെ മുൻസെക്രട്ടറിയുടെ പരാതി വനിതാവിമോചന സംഘടനകളിൽ തീക്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു. വനിതകളുടെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നു പ്രചാരണം നടത്തി അധികാരത്തിലേറിയ പ്രസിഡന്റും പാർട്ടിയും എത്രമാത്രം ഉദാസീനതയോടെയാണു പീഡനപരാതികളെ സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന ചോദ്യം രാജ്യമെങ്ങും ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. സമീപ വർഷങ്ങളിലായി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് ഇങ്ങനെ ആരോപണം നേരിടുന്നതെന്നും വനിതാസംഘടനകൾ പറയുന്നു. സോൾ സിറ്റി സർക്കാർ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതുമാത്രം പോരെന്നും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



∙ ‘മൂണിനെപ്പോലെ ഞാനും ഫെമിനിസ്റ്റ്’



പ്രസിഡന്റ് മൂണിനെപ്പോലെ താനുമൊരു ഫെമിനിസിറ്റാണെന്നു പൊതുവേദിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നു പാർക്കും. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ സോളിലെ മേയറെന്ന നിലയ്ക്കു ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ ശക്തനായ നേതാവാണു പാർക്ക്. വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ധാരാളം ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയ പാർക്ക്, #MeToo (മീ ടു) മുന്നേറ്റത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 2022ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വവും പാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിത പീഡനപരാതിയും ജീവനൊടുക്കലും സംഭവിച്ചത്.



‘എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. കുടുംബത്തോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അവർക്കു വേദന മാത്രമാണു നൽകിയത്. ഒപ്പം നിന്നവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും നന്ദി’ എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത പാർക്കിന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഇരയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കുറ്റവാളികൾക്കു ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന പാർക്കിന്റെ അവസാനദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായതു വിധിയുടെ വിളയാട്ടമാകാം. 2011ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർക്ക്, സോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന മേയറാണ്. ഊർജസ്വലനായ ജനനേതാവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചു.



1986ൽ ബുക്കിയോണിൽ പൊലീസ് പീഡിപ്പിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥിനിയുടെ നീതിക്കായി ഒത്തുചേർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ സംഘത്തെ നയിച്ച് ആക്ടിവിസത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ച പാർക്കിന് അന്നുമുതൽ വലിയ ജനപിന്തുണയുണ്ട്. ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പൊലീസുകാരനു ശിക്ഷയും കിട്ടി. അധികാരികൾക്കെതിരെ പീഡനാരോപണം ഉന്നയിച്ച് അതു കോടതിയിലെത്തുകയും പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യത്തെ ആദ്യ കേസായി ഇതു ചരിത്രമായി. ലണ്ടൻ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സിൽനിന്നു നിയമത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിൽനിന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലും ബിരുദം നേടിയ പാർക്ക്, ഹാർവഡ് സർവകലാശാലയുടെ വിസിറ്റിങ് റിസർച്ച് ഫെലോ ആയിരുന്നു.



നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെ ഇന്നിന്റെ പിൻഗാമിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട പാർക്ക്, പീഡനപരാതി ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെ ജീവനൊടുക്കിയപ്പോൾ ആയിരങ്ങളാണു സങ്കടപ്പെട്ടത്, അവസാനമായി കാണാൻ ഒത്തുകൂടിയത്. കുറ്റാരോപിതർ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ വിചാരണ പാടില്ലെന്നു നിയമമുള്ളതിനാൽ, മേയർക്കെതിരായ പീഡനാരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ഇനി പുറത്തുവരില്ലെന്ന വിഷമത്തിലാണു പരാതിക്കാരിയും വനിതാസംഘടനകളും. ജനകീയനായിരിക്കെ, കളങ്കിതനായ മേയർക്കു ഔദ്യോഗിക ആദരാഞ്ജലി നൽകുന്നതിനെതിരെ ഓൺലൈൻ പരാതിയും രൂപപ്പെട്ടു. ഇതു മോശം സന്ദേശമാണു സമൂഹത്തിനു കൈമാറുകയെന്നാണ് എതിർക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.



∙ ‘മേയർ അടിവസ്ത്രത്തിലുള്ള ചിത്രമയച്ചു’



പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കിം ജെ യോൺ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പാർക്കിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ സെക്രട്ടറിക്ക് മേയർ താൻ അടിവസ്ത്രമിട്ടു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം അയച്ചു കൊടുത്തെന്നും പാതിരാത്രിയിലും ടെലഗ്രാമിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ യുവതിയുടെ കാലിൽ ചതവ് കണ്ട് വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഊതിക്കൊടുക്കാനെന്ന ഭാവത്തിൽ മുഖമടുപ്പിച്ച മേയർ അവിടെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു. സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായ അന്നുമുതൽ നാലു വർഷത്തോളം ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെന്നും മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്കു മാറിയപ്പോഴും തുടർന്നതായും അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തി.



ആദ്യ തവണ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ താൻ അലറിക്കരഞ്ഞതായും നേരത്തേ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു വരാതിരുന്നതിൽ കുറ്റബോധമുണ്ടെന്നും യുവതിയെഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നു. പരാതിയെക്കുറിച്ചു മരണത്തിനു മുമ്പ് യാതൊന്നും പാർക്ക് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. യുവതി പരാതിപ്പെടാൻ നേരത്തെ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും അധികൃതരിൽ പലരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെന്നു വനിതാസംഘടനകൾ പറഞ്ഞു. മേയർ നിസാര കുഴപ്പങ്ങളാണു കാണിച്ചതെന്നായിരുന്നുവത്രേ സോൾ സിറ്റി സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. മേയറെ വൈകാരികമായിക്കൂടി സഹായിക്കേണ്ടതു സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമലതലയാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞതോടെ യുവതിക്കു പരാതിപ്പെടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു.



സഹികെട്ടു പൊലീസിനോടു രേഖാമൂലം പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുപോലും വേണ്ടനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു സ്ത്രീ സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. ജൂലൈ എട്ടിനാണു പരാതി നൽകിയത്. അടുത്ത ദിവസം യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂലൈ ഒൻപതിനു മേയറെ കാണാതായി. നടപടികളനുസരിച്ച് ഇത്തരം പരാതിയിൽ കുറ്റാരോപിതനെ ആദ്യം തന്നെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആരോപണ വിധേയൻ ഉന്നത വ്യക്തിയായതിനാൽ ഉടനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും വിവരം പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫിസായ ബ്ലൂ ഹൗസിനെ അറിയിച്ചെന്നുമാണു പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം.



ബ്ലൂ ഹൗസ് വക്താവ് കാങ് മിൻ സോക്കിന്റെ പ്രസ്താവന വിചിത്രമായിരുന്നു. പാർക്കിനെതിരായ പരാതി വ്യാജമാണെന്നും ഇരയെന്ന് ആരോപണമുള്ള വ്യക്തിക്കെതിരെ ഓൺലൈനിലെ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുമായിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫിസിൽനിന്നുള്ള പ്രസ്താവന. യുവതിയുടെ ആരോപണത്തിൽ എന്തു നടപടിയാണെടുത്തത് എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്നു വിമൻസ് ഹോട്ട‌്‌ലൈൻ നേതാവ് കോ മി ക്യോങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



∙ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിൽ പിന്നിൽ



ഭരണ നേതൃത്വത്തിലും തുല്യവേതനത്തിലും ഉൾപ്പെടെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പരിതാപകരമാണ്. ആഗോള തലത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണു രാജ്യം. ഇവിടെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുള്ള പുരുഷ മേധാവിത്തത്തിനെതിരെ സമീപ കാലങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. തൊഴിലിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യമില്ല. ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും അനാവശ്യ സൗന്ദര്യ മാനദണ്ഡങ്ങളും സ്ത്രീകളെ വരിഞ്ഞുചുറ്റുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2017ൽ താനൊരു സ്ത്രീപക്ഷ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മൂൺ പദവിയേറ്റത്.



തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുൻ ഗവർണറും ഒരു തവണ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയുമായിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ആൻ ഹീ ജങ് ആരോപണത്തിൽപെട്ടു. തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നും ഉപദ്രവിച്ചെന്നുമായിരുന്നു മുൻ സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതി. ആദ്യം കുറ്റങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ആൻ, 2019ൽ ഇതേ പരാതിയിൽ മൂന്നര വർഷത്തിന് ജയിലിലായി. 2020 തുടക്കത്തിൽ ബുസാനിലെ മേയർ ഓ കിയോ ഡോൺ ആണ് കുറ്റാരോപിതനായത്. ഓഫിസിൽ വനിതാ ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മാപ്പിരന്ന അദ്ദേഹം മേയർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബുസാൻ കോടതി, കുറ്റങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്.



തന്റെ പാർട്ടിയിലെ മൂന്ന് ഉന്നത നേതാക്കൾക്കെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നപ്പോഴും ശിക്ഷാ നടപടികൾ വന്നപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് മൂൺ മൗനം പാലിച്ചു എന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം. സംഭവങ്ങളിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്താതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു ജനരോഷം ശമിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടിയും വന്നു. എതിർപക്ഷത്തുള്ള കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും സമാന ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവരുടെ ന്യായം. മുൻ നാഷനൽ അസംബ്ലി സ്പീക്കർ പാർക്ക് ഹീ റ്റീ ലൈംഗികപീഡനക്കേസിൽ ജയിലിലായി. മുൻ പ്രസിഡന്റ് പാർക്ക് യെൻ ഹൈ സമാനമായ കേസിൽ മാപ്പു ചോദിച്ചു.



ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് 61 വനിതാ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 50 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഒപ്പിട്ട പരാതി സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ‘ഭരണനേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ തുടർച്ചായി ലൈംഗിക പീഡന കുറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നതു കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ വ്യക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടില്ലെന്നു പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകണം. മൂണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും മാപ്പ് പറയണം. കൊറിയ മുന്നേറുന്നതായി പുറമേക്കു തോന്നും. പക്ഷെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ പിന്നോട്ടാണു കൊണ്ടുപോകുന്നത്’– വിവിധ സംഘടനകളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും വിശദീകരിച്ചു.



