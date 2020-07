ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കു പ്രവേശനമില്ല; യാത്രാവിലക്കിനൊരുങ്ങി യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഹോങ്കോങ്ങിൽ, ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും യുഎസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നത് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരിഗണനയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചർച്ചയിലുള്ള ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ള ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും വീസ റദ്ദാക്കാൻ യുഎസ് സർക്കാരിനെ അനുവദിച്ചേക്കാം.



ചൈനീസ് മിലിറ്ററി, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവർക്കും യുഎസിലേക്കുള്ള യാത്ര പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അത് നിരസിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അതേസമയം, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം ലംഘിച്ചതിന് ചൈനയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലും ഒപ്പുവെച്ചതായി ട്രംപ് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Trump Administration May Ban US Entry For Chinese Communist Party Members