കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശസ്ത്രക്രിയാ വാർഡിലെ 2 രോഗികൾക്ക് കോവിഡ്

കോട്ടയം∙ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ശസ്ത്രക്രിയാ വാർഡിൽ (11) രണ്ടു രോഗികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നു വാർഡ് അടച്ചു. ചേർത്തല, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു രണ്ടു പേരെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവർക്കാണ് വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ തൊട്ടടുത്ത കട്ടിലിൽ കിടന്ന രോഗികളെ ഐസലഷൻ വാർഡിലേക്കു മാറ്റി.

ബാക്കിയുള്ള 55ൽ ഏറെ പേരെ പത്താം വാർഡിലേക്കു മാറ്റി. ഇവർ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് ഡോക്ടർമാരും 14 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 13 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. ഇതില്‍ ഏഴു പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. രണ്ടു പേര്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും മൂന്നു പേര്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും ഒരാള്‍ മസ്‌കത്തില്‍നിന്നും എത്തിയതാണ്. ഒരാള്‍ക്കു മാത്രമാണ് രോഗലക്ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Two Patients Confirmed with covid in Kottayam Medical College Surgery Ward