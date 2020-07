ടിക്ടോക്: ആഴ്ചകൾക്കകം തീരുമാനമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ്; 77 ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ

വാഷിങ്ടൻ∙ ടിക്ടോക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആഴ്ചകൾക്കകം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ്‍. അറ്റ്‌ലാന്റയിൽനിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ പറക്കുന്നതിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് മാർക്ക് മെഡോസ്. ടിക്ടോക്, വീചാറ്റ് തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ദേശസുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയാണെന്ന വാദത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണെന്നും മെഡോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടിക്ടോക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 59 ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിച്ച ഇന്ത്യൻ നടപടിക്കു പിന്നാലെയാണ് യുഎസും ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിനു മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ‘യുഎസ് നിർദേശിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യ അതു ചെയ്തത്. ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായതുകൊണ്ടാണ്’ – സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ ന്യൂയോർക്കിലെ ഇക്കണോമിക് ക്ലബുമായുള്ള വിർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ചൈനീസ് ആപ്പുകളോട് 77 ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ

അതേസമയം, നിരോധിച്ച ആപ്പുകളോട് ഉള്ളടക്കം സെൻസർ ചെയ്യൽ, വിദേശ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൽ, ലോബിയിങ് ഇൻഫ്ളുവൻസർമാരെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്വാധീനിക്കൽ തുടങ്ങിയ 77 ചോദ്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം നൽകണമെന്നാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

2019ലെ പുൽവാമ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഈ ആപ്പുകൾ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ കാരണക്കാരായവരെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് സെൻസർ ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവുമാർ ഉള്ളടക്കം പ്രമോട്ട് ചെയ്യാനായി ഏതെങ്കിലും സിനിമാ താരങ്ങളുമായോ സമൂഹമാധ്യമ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നവരുമായോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ പോലും ഇവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും ചോദ്യമുണ്ട്. പരസ്യദാതാക്കൾ, വ്യവസായ ഘടന, നികുതി, സ്വകാര്യത നയം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അമേരിക്ക, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുടങ്ങി മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലോ അന്വേഷണം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചത്. സംഘർഷത്തിൽ 20 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

