എന്നെ തൊട്ടാൽ കൊറോണ പിടിക്കും; കോട്ടയത്ത് യുവാവിന്റെ പരാക്രമം- വിഡിയോ

കോട്ടയം∙ ഏറ്റുമാനൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ യുവാവ് അക്രമാസക്തനായി. ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം. വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ യുവാവും സുഹൃത്തും മൂന്നുദിവസം മുൻപ് ഇവിടെ നിന്നു മുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും എറണാകുളത്തേക്കു പോവുകയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ തങ്ങുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളത്തുനിന്നു യുവാവും സുഹൃത്തും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഏറ്റുമാനൂർക്കു വരുന്നതിനിടെ സുഹൃത്ത് വഴിയിലിറങ്ങി.

ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെത്തിയ യുവാവ് കഴിഞ്ഞ 9ന് കുവൈത്തിൽനിന്നു എത്തിയതാണെന്നും കോവിഡ് രോഗിയാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചു. ക്വാറന്റീനിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് എത്തിയതാണെന്ന് അറിയിച്ച യുവാവ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരെ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന യുവാവ് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞ് പൊലീസ് എത്തി യുവാവിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല.

അക്രമാസക്തനായ യുവാവിനെ 108 ആംബുലൻസിൽ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റുന്നു.

നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആരും ഫോൺ എടുത്തില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊറോണ സെല്ലിൽ പൊലീസ് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 108 ആംബുലൻസെത്തി. പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ യുവാവിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കീഴടക്കി. യുവാവിനെയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെയും ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Youth Became Violent at Health Centre at Ettumanoor